धर्मशाला में होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की तारीख हुई फाइनल, इस जगह पर फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा

मैक्लोडगंज में 30 अक्तूबर से अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। एडीएम शिल्पी बेक्टा ने कहा कि यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए सीखने का अवसर होगा। फिल्म फेस्टिवल टीसीवी में आयोजित किया जाएगा जिसमें चार स्क्रीनों पर फिल्मों का प्रदर्शन होगा। ऋतु सरीन ने लोगों से फिल्म फेस्टिवल को सफल बनाने की अपील की। यह धर्मशाला के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

जागरण संवाददाता,धर्मशाला। मैक्लोडगंज के अप्पर टीसीवी में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 30 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगा। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ से फिल्म फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई जिसकी एडीएम शिल्पी बेक्टा ने की। एडीएम ने आयोजकों को फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन इस दिशा में कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से जिले में पर्यटन को मजबूती मिलेगी। फिल्म फेस्टिवल में देश ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी शामिल की जाएंगी तथा इसमें देश-विदेश से कई लोग फेस्टिवल में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि फिल्म मेकिंग और इससे जुड़े कार्यों में रूचि रखने वाले युवा इस आयोजन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में बहुत से जाने-माने फिल्मकार धर्मशाला आएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके अनुभव का लाभ लेकर स्थानीय संस्कृति को फिल्म मेकिंग के माध्यम से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

तिब्बतयन चिल्ड्रंन विलेज में आयोजित होगा फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल की प्रबंधक ऋतु सरीन ने कहा कि धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के नाम से विख्यात इस फिल्म फेस्टिवल का इस वर्ष 14वां एडिशन अप्पर धर्मशाला के नड्डी स्थित डल झील के समीप तिब्बतयन चिल्ड्रंन विलेज टीसीवी में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इस दौरान चार सक्रीनों के माध्यम से फिल्मों को दिखाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में फिल्म फेस्टिवल से जुड़ते हुए इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की।