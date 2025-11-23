Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ind vs SA T20 Match: धर्मशाला में 14 दिसंबर को मुकाबला, HPCA ने इंद्रुनाग मंदिर में किया हवन

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    धर्मशाला में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एचपीसीए ने मैच के सफल आयोजन के लिए इंद्रु नाग देवता मंदिर में पूजा की। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है, जिसमें सबसे महंगा टिकट 12500 रुपये का है। टीमें 12 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत- साउथ अफ्रीका टी-20 मैच के लिए श्री इंद्रु नाग मंदिर खनियारा में हुई अर्चना (फोटो: जागरण)

    नीरज व्यास, धर्मशाला। धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फिर से क्रिकेट का रोमांच होगा। 14 दिसंबर को धर्मशाला स्टेडियम में भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी-20 मैच का आगाज होगा। इस मैच की तैयारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) अभी से जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला टी-20 क्रिकेट मैच बेहतर तरीके से आयोजित हो और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, धर्मशाला खनियारा स्थित क्षेत्रीय व स्थानीय देव श्री इंद्रु नाग देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की और भंडारे का भी आयोजन किया।

    एचपीसीए जब भी कोई बड़ा आयोजन क्रिकेट स्टेडियम में करती है तो उससे पहले   बारिश व धूप के देवता श्री इंद्रु नाग देवता के मंदिर खनियारा में सफल आयोजन के लिए पूजा अर्चना करती हैं।

    हवन में शामिल हुए एचपीसीए सचिव

    इसी परंपरा का निर्वहन इस मैच से पहले भी किया गया। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार भी हवन पाठ व पूजा अर्चना में शामिल हुए और मैच के सफल आयोजन का आशीर्वाद लिया।

    मैच के लिए टिकट के लिए आनलाइन बिक्री शुरू, 12 हजार पांच सौ का सबसे महंगा टिकट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकटों की आनलाइन बिक्री डिस्ट्रिक्स वाए जोमेटो पर शुरू करवा दी है।

    वेस्ट और ईस्ट स्टेंड के लिए 7 हजार रुपये, पवेलियन टैरेस के लिए 9 हजार रुपये और क्लब लाउंज मेन पवेलियन के लिए 12500 रुपये के टिकट निर्धारित किए गए हैं। इन टिकट धारकों को होस्पिटेलिटी सर्विस भी मिलेगी।

    12 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचेंगी टीमें

    भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें 12 दिसंबर को चार्टर्ड फ्लाइट से धर्मशाला पहुंचेंगी। 13 दिसंबर को खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस और फाइनल प्रेक्टिस करेंगे।

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी.20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 14 दिसंबर की शाम को धर्मशाला के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

    20400 दर्शकों के बैठने की क्षमता, बढ़ाने पर किया जा रहा विचार

    धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 20400 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस क्षमता को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे 25000 तक किए जाने के लिए तैयारी की गई है। क्षमता दो चरणों में बढ़ाई जाएगी।

    एचपीसीए सचिव अवनीश परमार ने कहा कि भारत- साउथ अफ्रीका टी-ट्वेंटी क्रिकेट मैच के सफल आयोजन को लेकर इंद्रु नाग मंदिर खनियारा में पूजा अर्चना की गई है। व भंडारे का भी आयोजन किया गया है।

    यहां आने वाले मेहमानों को कोई परेशानी न हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हैं।