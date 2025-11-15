हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के लिए पर्यटन निगम के होटलों में 87 कमरों की बुकिंग, वीकेंड पर पर्यटकों भी भरमार

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में हिमाचल पर्यटन विकास निगम यानी एचपीटीडीसी के वारे न्यारे चल रहे हैं। जहां सप्ताहांत पर एचपीटीडीसी के होटल भागसू और क्लब हाउस पैक चल रहे हैं।



तपोवन में 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक चलने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी धौलाधार, कुनाल, क्लब हाउस, भागसू और चामुंडा होटल के 87 कमरों की बुकिंग हो चुकी है। इन होटलों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा नेता ठहरेंगे।



पांच दिसंबर को शीतकालीन सत्र के संपन्न होने के बाद कुछ लोग उसी दिन चले जाएंगे, तो कुछ छह दिसंबर को। कुल मिलाकर अब छह दिसंबर तक एचपीटीडीसी के लिए कारोबार के लिहाज से अच्छा समय आया है।