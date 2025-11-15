Language
    हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के लिए पर्यटन निगम के होटलों में 87 कमरों की बुकिंग, वीकेंड पर पर्यटकों भी भरमार

    By Rajinder Dogra Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र और वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते पर्यटन निगम के होटलों में 87 कमरे बुक किए गए हैं। विधानसभा सत्र के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और पर्यटकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पर्यटन निगम तत्पर है। निगम हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

    हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों में एडवांस बुकिंग चल रही है। जागरण आर्काइव

    संवाद सहयोगी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में हिमाचल पर्यटन विकास निगम यानी एचपीटीडीसी के वारे न्यारे चल रहे हैं। जहां सप्ताहांत पर एचपीटीडीसी के होटल भागसू और क्लब हाउस पैक चल रहे हैं। 

    तपोवन में 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक चलने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी धौलाधार, कुनाल, क्लब हाउस, भागसू और चामुंडा होटल के 87 कमरों की बुकिंग हो चुकी है। इन होटलों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा नेता ठहरेंगे। 

    पांच दिसंबर को शीतकालीन सत्र के संपन्न होने के बाद कुछ लोग उसी दिन चले जाएंगे, तो कुछ छह दिसंबर को। कुल मिलाकर अब छह दिसंबर तक एचपीटीडीसी के लिए कारोबार के लिहाज से अच्छा समय आया है। 

    धौलाधार और कुनाल में 50 प्रतिशत आक्यूपेंसी

    मौजूदा समय की बात की जाए तो धौलाधार और कुनाल में 50 प्रतिशत के करीब आक्युपेंसी चल रही है। बात की जाए मैक्लोडगंज के निजी होटलों की तो उनमें भी 40 प्रतिशत के करीब आक्युपेंसी शनिवार को दर्ज की गई है।

    एचपीटीडीसी के होटलों की स्थिति

    धर्मशाला के होटल धौलाधार व कुनाल में 50 प्रतिशत आक्यूपेंसी। मैक्लोडगंज स्थित भागसू और क्लब हाउस पैक। पालमपुर के टी बर्ड और न्युगल 40 से 45 प्रतिशत। ज्वालामुखी 40 प्रतिशत से ज्यादा। पौंग बांध 45 प्रतिशत जबकि नूरपुर में 50 प्रतिशत से ज्यादा आक्युपेंसी चल रही है।

    क्या कहते हैं अधिकारी व होटलियर

    सप्ताहांत पर क्लब हाउस और भागसू पैक चल रहे हैं। विस सत्र को लेकर चामुंडा, धौलाधार, कुनाल, क्लब हाउस और भागसू के 87 कमरों की बुकिंग है। वहीं, पालमपुर के होटलों में अगले सप्ताह पैक रहेंगे, क्योंकि कई पार्टियां हैं।
    -कैलाश ठाकुर, सहायक महाप्रबंधक एचपीटीडीसी धर्मशाला।

    पिछले सप्ताहांत की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या कम जरूर है। लेकिन अभी देर सायं तक पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है।
    -विशाल नेहरिया, होटलियर।

    आफ सीजन होने के बावजूद पर्यटक आ रहे हैं, जोकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए सुखद संदेश है। सप्ताहांत पर आक्युपेंसी भी 40 प्रतिशत के करीब रह रही है।
    -सिद्धार्थ सिंह, होटल प्रबंधक।

