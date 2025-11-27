हिमाचल: 'सत्ता में आने पर सुक्खू सरकार के हर कार्य की समीक्षा होगी', जयराम के बयान के बाद कांग्रेस ने पकड़ा OPS का मुद्दा

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सत्ता में आने पर पहले ही दिन से कांग्रेस सरकार के कार्यों की समीक्षा करेगी। केवल संस्थानों ही नहीं बल्कि सभी कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार पूरी तरह से कन्फ्यूज है।



मुख्यमंत्री एक दिशा तो मंत्री दूसरी दिशा की ओर रुख करते हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन के समापन के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

कांग्रेस का निशाना, तो ओपीएस बंद करने की चेतावनी दे रहे जयराम इसके बाद कांग्रेस ने जयराम ठाकुर के बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम के बयान को कर्मचारियों के लिए किए ओपीएस के एलान से जोड़ रही है। कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं कि जयराम ठाकुर ओपीएस बंद करने की बात कह रहे हैं। सुक्खू सरकार ने शुरुआती दौर में ही ओपीएस का एलान कर दिया था।

पंचायत चुनाव पर घेरी सरकार इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव स्थगित करने के लिए ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पांच माह बाद भी राहत देने का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है।