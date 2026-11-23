जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 1000 नई इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें खरीदेगी। दुर्गम और संकरे मार्गों पर चलाने के लिए 100 मिनी बसें भी खरीदी जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। वह विधायक रणधीर शर्मा, संजय अवस्थी और डॉ. हंसराज के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी के बेड़े से 366

242 रूट फिर से शुरू होंगे प्रदेश के 242 बंद रूटों में से अधिकांश फिर शुरू होंगे। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में डीजल बसों के बिना परिवहन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। चंबा जैसे दुर्गम जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन व्यावहारिक नहीं है इसलिए वहां डीजल बसें दी जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मुताबिक, डीजल बस का संचालन खर्च 86 रुपये प्रति किलोमीटर और इलेक्ट्रिक बस का 67 रुपये प्रति किलोमीटर है। इलेक्ट्रिक बसें उन्हीं रूटों पर चलेंगी, जहां चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में फिलहाल 52 चार्जिंग स्टेशन हैं।