    धर्मशाला: सुबह की सैर के दौरान कचहरी बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, सब्जी विक्रेता बेटी से की बातचीत

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:27 AM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला के कचहरी बाजार में सुबह की सैर पर निकले। उन्होंने सब्जी बेच रही एक युवती से बात की, जिससे वे पिछले साल भी मिले थे और ऋण माफी योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    Hero Image

     सुबह की सैर के दौरान कचहरी बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू बुधवार सुबह की नियमित सैर के दौरान धर्मशाला के कचहरी बाजार पहुंचे।

    इस दौरान उन्होंने बाजार में सब्जी बेच रही एक बेटी से बातचीत की। बीते वर्ष भी मुख्यमंत्री की इसी बेटी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने छोटे दुकानदारों के लिए बजट में ऋण माफी योजना लागू की थी।

    मुख्यमंत्री सुक्खू ने कचहरी चौक पर बनी वर्षाशालिका में बैठी एक अन्य बेटी और राहगीरों से भी बात की तथा उनका कुशलक्षेम जाना।

    बाजार में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री से स्थानीय समस्याओं और सुविधाओं को लेकर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

