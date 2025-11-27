हिमाचल में 3 साल में कुत्तों ने सवा तीन लाख लोगों को काटा, रेबीज से 11 की मौत

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में तीन वर्ष में (31 अक्टूबर 2025 तक) 3,26,170 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इन तीन वर्ष में रेबीज से संदिग्ध मौतों की संख्या 11 है। हालांकि, सरकार ने बताया कि रेबीज से कोई प्रयोगशाला से प्रमाणित मृत्यु नहीं हुई है। डॉ. शांडिल ने यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बुधवार को कांग्रेस विधायक राकेश कालिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आए दिन शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को काटने के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कुत्तों के काटने के शिकार प्रत्येक व्यक्ति का इलाज करवा रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश जारी कर रखे हैं।

जागरण ने चलाया था अभियान दैनिक जागरण भी आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर समय-समय पर अभियान चलाता रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में चलाए अभियान में सामने आया था कि शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह समस्या गंभीर है। इसके बाद कई जिलों में कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी करवाने के साथ डॉग शेल्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे।

दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार कांगड़ा, शिमला व सोलन में सबसे ज्यादा मामले कुत्तों के काटने के सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिले में 54,649 सामने आए हैं। जिले में रेबीज से संदिग्ध मौतों की संख्या छह है। शिमला जिले में 52,695 लोगों को कुत्तों ने काटा है। यहां रेबीज से संदिग्ध मौतों की संख्या तीन है।

सोलन जिले में 43,447 लोगों को कुत्तों ने काटा। हिमाचल में हैं 1.80 लाख कुत्ते हिमाचल में कुत्तों की संख्या एक लाख 80 हजार है। इनमें 77 हजार आवारा कुत्ते हैं। ये आंकड़ा राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में जारी किया गया था। जानकारों की मानें तो प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जो कुत्तों का पंजीकरण ही नहीं करवाते। इस कारण भी कुत्तों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाता।