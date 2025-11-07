Himachal Crime: 60 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, तीन महीने पहले किया था फ्रॉड

धर्मशाला साइबर पुलिस ने 60 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विष्णु रावल और अभिषेक पंचाल नामक इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि 17 अगस्त को हुई इस ठगी में राजस्थान से जुड़े तार मिले हैं। 60 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरफ्तार, हिमाचल पुलिस ने राजस्थान में पकड़ा, तीन महीने पहले हुई थी ठगी

फाइल फोटो