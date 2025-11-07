Himachal Crime: 60 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले दो आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, तीन महीने पहले किया था फ्रॉड
धर्मशाला साइबर पुलिस ने 60 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विष्णु रावल और अभिषेक पंचाल नामक इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि 17 अगस्त को हुई इस ठगी में राजस्थान से जुड़े तार मिले हैं। 60 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरफ्तार, हिमाचल पुलिस ने राजस्थान में पकड़ा, तीन महीने पहले हुई थी ठगी
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज करीब 60 लाख रुपये ठगी मामले में दो आरोपितों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपित 28 वर्षीय विष्णु रावल निवासी दरगाह मार्ग कुरेशी मोहल्ला खैरावाद व 36 वर्षीय अभिषेक पंचाल निवासी ई-16 सर्वोदया विहार कालोनी मोराक अदित्या नगर जिला कोटा (राजस्थान) के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन का रिमांड मिला है।
पुलिस रिमांड के दौरान आरोपितों से पूछताछ करेगी। साइबर थाना धर्मशाला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि 17 अगस्त 2024 को हुई ठगी के मामले में आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी के कई मामलों में शातिरों के तार राजस्थान से जुड़े हैं।
