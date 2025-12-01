हिमाचल में नशे के खिलाफ मेगा इवेंट, कांगड़ा के हजारों छात्र CM सुक्खू के साथ लगाएंगे दौड़
धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ वकाथान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरा कांगड़ा भाग लेगा। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी दाड़ी मैदान में एकत्रित हो रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे। वाकाथान के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मैदान में सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया गया है और मनोरंजन के लिए डीजे की व्यवस्था है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। चिट्टे के खिलाफ धर्मशाला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पूरा कांगड़ा दौड़ेगा। विभिन्न संगठनों के लोगों सहित स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी वाकाथान का हिस्सा बनेंगे।
धर्मशाला के स्कूलों के विद्यार्थियों ने दाड़ी मैदान के लिए चलना शुरू कर दिया है। कई स्कूल दाड़ी मैदान पहुंच चुके हैं तो कई अभी रास्ते में हैं। सुरक्षा व्यवस्ता कड़ी है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था व ट्रैफिक के इंतजाम के लिए पुलिस कर्मी तैनात हैं।चिट्टे के खिलाफ यह महा जागरूकता अभियान दाड़ी मेला मैदान से शुरू होगा। जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह ग्यारह बजे करेंगे।
2200 मीटर के वाकाथान पर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य स्वयंसेवी भी इस वाकाथान का हिस्सा बनेंगे। 10 हजार से अधिक लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही ह
यह है ट्रैफिक प्लान
दाड़ी मैदान से पुलिस मैदान धर्मशाला तक आयोजित हाेने वाली वॉकाथॉन के दौरान पहली दिसंबर को सुबह नौ से एक बजे तक धर्मशाला से पालमपुर की और जाने वाले आम वाहनों के लिए रेडक्रास चौक से शिल्ला चौक तक मार्ग प्रतिबंधित रहेगा।
पालमपुर से धर्मशाला और धर्मशाला से पालमपुर की और जाने वाले आम वाहन शिल्ला चौक से वाया चैतडू सकोह होकर आ जा सकेंगे। यह व्यवस्था वाकाथान के दौरान रहेगी।
यहां पार्क होंगे वाहन
वीआइपी वाहन- पुलिस लाइन परिसर
फुटबाल ग्राउंड चरान खड़्ड- 100 बसें
बीएड कालेज मैदान- 50 हलके वाहन
साईं मैदान- 50 हलके वाहन
पटोला मैदान खनियारा- 150 बसें
वार मेमोरियल चीलगाड़ी- 50 बसें
सकोह बटालियन मैदान- 100 बसें
ये रहेगा ट्रैफिक रूट
धर्मशाला से पालमपुर मुख्य सड़क रेडक्रॉस चौक से शीला चौक तक सुबर 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शील रहेगी। सभी सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ( वाकथान में भाग लेने वाली स्कूल बसें, वीवीआइपी वाहन ही इस समय इस मार्ग से गुजर पाएंगे)
पालमपुर योल से धर्मशाला आने वाले वाहनों को शीला चौक से पासू-चैतड़ू सकोह होकर धर्मशाला लाया जाएगा। धर्मशाला से पालमपुर व योल जाने वाले वाहन सकोह, चैतडू, शिला चौक होकर जाएंगे।
आइटीआइ चौक बड़ोल से एचपीसीए स्टेडियम रोड तक एक तरफा यातायात चलेगा, इसे वनवे किया है। आपातकालीन वाहन, एंबुलेंस, अग्निशमन, पुलिस, सहित आपातकालीन सेवा वाहन गुजर सकेंगे।
पुलिस मैदान में डिवोर्डिंग करने वाली बसों को चीलगाड़ी, कुनाल पथरी रोड व पिंगल नाला तथा सकोह मार्ग में पार्क किया जाएगा।
वॉकाथॉन में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम
वाकाथान में दाड़ी से लेकर पुलिस मैदान तक एक एंबुलेंस व चार मोटरसाइकिल प्राथमिक उपचार के लिहाज से वाकाथान के साथ चलेंगे। जिनके पास फस्ट एड होगी। दाड़ी में विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी व खाने की व्यवस्था रहेगी, यही व्यवस्था पुलिस मैदान में भी लोगों के लिए रहेगी।
पुलिस मैदान में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन सेल्फी प्वाइंट स्थापित
पुलिस ने एंटी चिट्टा वाकाथान सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री सबसे पहले सेल्फी लेंगे उसके बाद अन्य सभी लोग यहां स्थापित सेल्फी प्वाइंट में सेल्फी के माध्यम से भी जागरूकता फैलाएंगे। पुलिस मैदान में हजारों लोगों के लिए डीजे तो दाड़ी में पुलिस बैंड लोगों का मनोरंजन करेगा।
