धर्मशाला के होटल धौलाधार में लगी भीषण आग, डर से बाहर निकले लोग; मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा जिले के पर्यटन स्थल धर्मशाला में स्थित प्रसिद्ध होटल धौलाधार में देर रात अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि होटल परिसर में मौजूद लोग भय के कारण होटल से बाहर आ गए।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग गैस सिलेंडर फटने से लगी है, हालांकि यह बात प्रशासन ने अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही आरएस बाली तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।

उनके साथ कांगड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने दमकल और बचाव टीमों को आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया।