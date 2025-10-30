चंबा में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी कार; तीन लोगों की मौत और दो घायल

संवाद सहयोगी, तीसा। चुराह के अंतर्गत भंजराड़ू-टेपा-बैरागढ़ मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत और दो घायल हो गए हैं। चालक राजेंद्र पुत्र जगत राम व पम्मी पुत्र नरेन सिंह दोनों निवासी गांव बाहला और सचिन पुत्र किशन गांव चंडरू तहसील चुराह जिला चंबा के रहने वाले थे।

घायल अमर सिंह पुत्र कांशी राम गांव बाहला व धर्म सिंह पुत्र मान सिंह गांव जिणी तहसील चुराह के निवासी हैं। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल तीसा में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया है। ये लोग भंजराड़ू में शादी समारोह में भाग लेने के बाद कार में घर जा रहे थे।

बुधवार सायं करीब छह बजे कार (एचपी 44-4925) अनियंत्रित होकर टेपा नाले में गिरी। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने राहत व बचाव कार्य आरंभ किया। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी और दो घायलों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। लोगों ने घटनास्थल से घायलों को उठाकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से इन्हें गाड़ी में सिविल अस्पताल तीसा ले जाया गया।