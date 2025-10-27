चंबा में शिक्षक की क्रूरता, तीसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ से कान का पर्दा फटा; डॉक्टर को करना पड़ा ऑपरेशन
चंबा में एक शिक्षक द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने से छात्र के कान का पर्दा फट गया। पीड़ित छात्र का चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना शिक्षा खंड मैहला-एक के एक स्कूल में हुई, जहां तीसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारा गया था।
संवाद सहयोगी, चंबा। शिक्षा के मंदिर में पुजारी रूपी शिक्षक की ओर से बच्चे के कान में लगाए थप्पड़ की गूंज अब पुलिस तक पहुंच गई है। शिक्षक की ओर से बच्चे पर जड़े थप्पड़ से बच्चे के कान का पर्दा फट गया।
लिहाजा, चिकित्सकों को बच्चे के कान का आप्रेशन करना पड़ा है। आप्रेशन के बाद यह बच्चा मेडिकल कालेज चंबा में उपचाराधीन हैं। अभिभावकों की ओर से पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में शिक्षक पर उपरोक्त आरोप लगाए हैं।
शिकायत के बाद पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला शिक्षा खंड मैहला-एक के तहत आने वाले एक स्कूल का है। जहां पर तीसरी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे एक बच्चे पर शिक्षक की ओर से थप्पड़ लगाने से कान का पर्दा फट गया है।
इसी स्कूल में बच्चे की मां व दादी बतौर मिड डे-मील कर्मी कार्यरत हैं। उनका आरोप है कि शिक्षक की ओर से उनके बच्चे को दीवाली की छुट्टियों से पहले कान में थप्पड़ लगाया था।
अध्यापक की ओर से बच्चे के कान में लगाए थप्पड का पहले तो अभिभावकों को भी पता नहीं था। बच्चे के कान में हो रहे दर्द को लेकर वह चिकित्सक के पास गए, जहां पर चिकित्सक की ओर से उपचार के बाद घर भेज दिया। लेकिन, बच्चे के कान में दर्द कम होने की बज
