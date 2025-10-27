चंबा में शिक्षक की क्रूरता, तीसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ से कान का पर्दा फटा; डॉक्टर को करना पड़ा ऑपरेशन

संवाद सहयोगी, चंबा। शिक्षा के मंदिर में पुजारी रूपी शिक्षक की ओर से बच्चे के कान में लगाए थप्पड़ की गूंज अब पुलिस तक पहुंच गई है। शिक्षक की ओर से बच्चे पर जड़े थप्पड़ से बच्चे के कान का पर्दा फट गया।

लिहाजा, चिकित्सकों को बच्चे के कान का आप्रेशन करना पड़ा है। आप्रेशन के बाद यह बच्चा मेडिकल कालेज चंबा में उपचाराधीन हैं। अभिभावकों की ओर से पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में शिक्षक पर उपरोक्त आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला शिक्षा खंड मैहला-एक के तहत आने वाले एक स्कूल का है। जहां पर तीसरी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे एक बच्चे पर शिक्षक की ओर से थप्पड़ लगाने से कान का पर्दा फट गया है।