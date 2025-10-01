चंबा में भूस्खलन के बाद भटियात में सड़कों की बहाली जारी, लोगों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत

चंबा जिले के भटियात क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से बंद मार्गों को बहाल करने का कार्य तेज़ी पर है। तुनूहट्टी-लाहड़ू मार्ग पर घारी में सुधार कार्य जारी है ताकि वाहन चालकों को असुविधा न हो। लोक निर्माण विभाग क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है ताकि लोगों की आवाजाही सुगम हो सके।

संवाद सहयोगी, बकलोह। जिला चंबा के भटियात क्षेत्र में बीते दिनों तेज वर्षा व भारी भूस्खलन से बंद हुए मार्गों को बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इसी कड़ी में तुनूहट्टी-लाहड़ू मार्ग को बहाल करने के लिए मंगलवार को घारी में कर्मचारी जुटे रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्मचारियों की ओर से घारी में मार्ग की हालत को सुधारने का कार्य किया गया, ताकि यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों व सवारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अन्य मार्गों की हालत को सुधारने का कार्य भी किया जा रहा है।

भटियात क्षेत्र के बकलोह में बीते दिनों तेज वर्षा के कारण भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मौसम साफ होने के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लोगों का कहना है कि मौसम बिल्कुल साफ चल रहा है।