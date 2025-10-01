Language
    चंबा में भूस्खलन के बाद भटियात में सड़कों की बहाली जारी, लोगों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत

    By Suresh Thakur Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    चंबा जिले के भटियात क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से बंद मार्गों को बहाल करने का कार्य तेज़ी पर है। तुनूहट्टी-लाहड़ू मार्ग पर घारी में सुधार कार्य जारी है ताकि वाहन चालकों को असुविधा न हो। लोक निर्माण विभाग क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है ताकि लोगों की आवाजाही सुगम हो सके।

    भटियात में तेज वर्षा व भूस्खलन के बाद मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य जोरों पर (File Photo)

    संवाद सहयोगी, बकलोह। जिला चंबा के भटियात क्षेत्र में बीते दिनों तेज वर्षा व भारी भूस्खलन से बंद हुए मार्गों को बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इसी कड़ी में तुनूहट्टी-लाहड़ू मार्ग को बहाल करने के लिए मंगलवार को घारी में कर्मचारी जुटे रहे।

    कर्मचारियों की ओर से घारी में मार्ग की हालत को सुधारने का कार्य किया गया, ताकि यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों व सवारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अन्य मार्गों की हालत को सुधारने का कार्य भी किया जा रहा है।

    भटियात क्षेत्र के बकलोह में बीते दिनों तेज वर्षा के कारण भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मौसम साफ होने के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लोगों का कहना है कि मौसम बिल्कुल साफ चल रहा है।

    ऐसे में जितने भी मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को वाहनों के माध्यम से आवाजाही करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

    उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता नरेंद्र चौधरी का कहना है कि भटियात क्षेत्र में जितने भी छोटे-बड़े मार्ग हैं, उन्हें दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है।