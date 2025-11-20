Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chamba News: निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में बड़ा हादसा, लेंटर की शटरिंग भरभराकर ढहने से मजदूर की मौत; तीन घायल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:57 PM (IST)

    चंबा के पुलिस मैदान में बन रहे इंडोर स्टेडियम में लेंटर डालते समय शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चंबा। बारगाह स्थित पुलिस मैदान में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। लेंटर डालने के दौरान अचानक शटरिंग ढह जाने से चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कालेज चंबा में उपचाराधीन सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्टेडियम निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहे इंडोर स्टेडियम में वीरवार को एक हिस्से पर लेंटर डाला जा रहा था। उसी दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर नीचे गिर गई और नीचे काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। तेज धमाके जैसी आवाज सुनते ही अन्य श्रमिक मौके पर दौड़े और घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकालना शुरू कर दिया।

    तुरंत ही उन्हें मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान तारकेश्वर कुमार (34), पुत्र लाल चंद, निवासी गांव रहसून, जिला किशनगंज, बिहार के रूप में हुई है। इसके अलावा तीन मजदूर लालू कुमार (24) पुत्र लाल सिंह, निवासी गांव बिरवा, किशनगंज; बालकेश्वर (35) पुत्र छोटू महतो, निवासी गांव धुमली, बिहार और दीन बंधू (35) पुत्र भागड़ राम घायल हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार तीनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका उपचार जारी है।

    घटना की सूचना मिलते ही शहरी चौकी पुलिस की टीम घटना स्थल व अस्पातल पहुंची, जहां घायल मजदूरों के बयान दर्ज किए गए। प्राथमिक जांच में शटरिंग की गुणवत्ता और सेफ्टी मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसी आधार पर पुलिस ने शटरिंग कार्य से जुड़े ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    इंडोर स्टेडियम निर्माण स्थल पर शटरिंग गिरने की घटना बेहद गंभीर है। प्राथमिक जांच में निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। इसी आधार पर ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तकनीकी टीम के साथ मिलकर हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे प्रकरण की कार्रवाई निष्पक्ष व पारदर्शी होगी।

    - तेश लखनपाल, एएसपी चंबा