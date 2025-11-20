Chamba News: निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में बड़ा हादसा, लेंटर की शटरिंग भरभराकर ढहने से मजदूर की मौत; तीन घायल

जागरण संवाददाता, चंबा। बारगाह स्थित पुलिस मैदान में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। लेंटर डालने के दौरान अचानक शटरिंग ढह जाने से चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कालेज चंबा में उपचाराधीन सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं।

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्टेडियम निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहे इंडोर स्टेडियम में वीरवार को एक हिस्से पर लेंटर डाला जा रहा था। उसी दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर नीचे गिर गई और नीचे काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। तेज धमाके जैसी आवाज सुनते ही अन्य श्रमिक मौके पर दौड़े और घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकालना शुरू कर दिया।

तुरंत ही उन्हें मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान तारकेश्वर कुमार (34), पुत्र लाल चंद, निवासी गांव रहसून, जिला किशनगंज, बिहार के रूप में हुई है। इसके अलावा तीन मजदूर लालू कुमार (24) पुत्र लाल सिंह, निवासी गांव बिरवा, किशनगंज; बालकेश्वर (35) पुत्र छोटू महतो, निवासी गांव धुमली, बिहार और दीन बंधू (35) पुत्र भागड़ राम घायल हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार तीनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका उपचार जारी है।