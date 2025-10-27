हिमाचल में अमृतसर के युवक ने छात्रा पर किया चाकू से हमला, तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी

संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा शहर में शनिवार को कालेज की एक छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपित पंजाब के अमृतसर निवासी युवक को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उसे चंबा न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस अब आरोपित से रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करेगी।

जानकारी के अनुसार अर्जुनवीर नामक युवक जो शहर के एक सैलून में काम करता है, छात्रा का पीछा करते हुए कालेज तक पहुंच गया था और उसे तंग करने लगा। जब छात्रा युवक से परेशान हो गई, तो उसने पुलिस लाइन चंबा में स्थित महिला थाने की ओर रुख किया।