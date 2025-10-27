Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल में अमृतसर के युवक ने छात्रा पर किया चाकू से हमला, तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी

    By Suresh Thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:52 AM (IST)

    चंबा में एक कॉलेज छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में अमृतसर के एक युवक को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी, अर्जुनवीर, छात्रा का पीछा कर रहा था और थाने के पास उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। एसपी चंबा ने रिमांड की पुष्टि की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्रा पर चाकू से हमला करने का आरोपित रिमांड पर

    संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा शहर में शनिवार को कालेज की एक छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपित पंजाब के अमृतसर निवासी युवक को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उसे चंबा न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस अब आरोपित से रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार अर्जुनवीर नामक युवक जो शहर के एक सैलून में काम करता है, छात्रा का पीछा करते हुए कालेज तक पहुंच गया था और उसे तंग करने लगा। जब छात्रा युवक से परेशान हो गई, तो उसने पुलिस लाइन चंबा में स्थित महिला थाने की ओर रुख किया।

    महिला थाने के निकट पहुंचते ही युवक ने अचानक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन में गंभीर चोट आई। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी चंबा अभिषेक यादव ने आरोपित को तीन दिन की रिमांड मिलने की पुष्टि की है।