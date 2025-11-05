Language
    Himachal: तीसा में पशु तस्करी के आरोप में दो किशोर हिरासत में, संदिग्ध हालत में चार बैलों को ले जा रहे थे आरोपी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    चंबा जिले के तीसा में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। कलोपड़ धार में ग्रामीणों और पुलिस ने चार बैलों के साथ दो किशोरों को पकड़ा, जो उन्हें जम्मू-कश्मीर ले जा रहे थे। संदिग्ध रास्ते से ले जाने पर शक होने पर पूछताछ की गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

    संवाद सहयोगी, तीसा। चंबा के तीसा में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। कलोपड़ धार में ग्रामीणों व पुलिस ने संदिग्ध हालात में चार बैलों को ले जा रहे दो किशोरों को पकड़ा है। आरोपित बैलों को जम्मू-कश्मीर की ओर ले जा रहे थे।

    पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। आरोपित बैलों को दुर्गम रास्ते से होकर ले जा रहे थे। इस पर ग्रामीणों को उन पर शक हुआ। रोककर पूछताछ की तो आरोपित कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

     