Himachal: तीसा में पशु तस्करी के आरोप में दो किशोर हिरासत में, संदिग्ध हालत में चार बैलों को ले जा रहे थे आरोपी

चंबा जिले के तीसा में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। कलोपड़ धार में ग्रामीणों और पुलिस ने चार बैलों के साथ दो किशोरों को पकड़ा, जो उन्हें जम्मू-कश्मीर ले जा रहे थे। संदिग्ध रास्ते से ले जाने पर शक होने पर पूछताछ की गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

File Photo