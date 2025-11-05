Himachal: तीसा में पशु तस्करी के आरोप में दो किशोर हिरासत में, संदिग्ध हालत में चार बैलों को ले जा रहे थे आरोपी
संवाद सहयोगी, तीसा। चंबा के तीसा में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। कलोपड़ धार में ग्रामीणों व पुलिस ने संदिग्ध हालात में चार बैलों को ले जा रहे दो किशोरों को पकड़ा है। आरोपित बैलों को जम्मू-कश्मीर की ओर ले जा रहे थे।
पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। आरोपित बैलों को दुर्गम रास्ते से होकर ले जा रहे थे। इस पर ग्रामीणों को उन पर शक हुआ। रोककर पूछताछ की तो आरोपित कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
