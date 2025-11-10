विधायक हंसराज नोटिस के बावजूद महिला पुलिस थाना में नहीं हुए हाजिर, अब क्या होगी अगली कार्रवाई? पॉक्सो एक्ट में दर्ज है FIR
चंबा से भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक पुलिस के नोटिस के बावजूद थाने में पेश नहीं हुए। युवती ने विधायक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विश्राम गृह में जांच की और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की है। पिछले वर्ष भी शिकायत हुई थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर है।
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक डा. हंसराज के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायक पुलिस के नोटिस पर सोमवार सुबह 10 बजे पुलिस थाना में हाजिर नहीं हुए हैं।
अब विधायक की मुश्किलें और बढ़ना तय हैं। विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकना तय है।
युवती ने शारीरिक शोषण व शादी का झांसा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
विधायक को सोमवार को महिला पुलिस थाना चंबा में सुबह 10 बजे उपस्थित होना था। पुलिस ने इस संबंध में विधायक के घर पर नोटिस दिया है। रविवार को विधायक से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया।
भांदल के विश्राम गृह में की जांच
पुलिस की टीम ने शिकायतकर्ता युवती के साथ भांदल क्षेत्र में स्थित एक विश्रामगृह में जांच की। वहां पहुंचकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस की टीम दिनभर विश्रामगृह में जांच करती रही।
घर भी पहुंची थी पुलिस, विधायक का नंबर भी बंद
शनिवार को पुलिस की टीम विधायक के चुराह स्थित घर पहुंची थी, लेकिन वहां न तो विधायक मिले और न ही उनसे संपर्क हो पाया। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। इस मामले में विधायक की गिरफ्तारी की संभावना भी बनी हुई है।
पूछताछ के बाद पुलिस ने पीड़िता को 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान की थी, क्योंकि युवती ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी।
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप
पुलिस के अनुसार, युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। इसके अलावा यह भी आरोप है कि जब वह नाबालिग थी, तब बहला-फुसलाकर उससे संबंध बनाए गए और डराकर चुप रहने को मजबूर किया गया।
आरोप के बाद पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
इस सनसनीखेज खुलासे के बाद चंबा महिला थाना में बीएनएस एक्ट की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पिछले वर्ष भी दी थी शिकायत
सूत्रों के अनुसार, पिछले वर्ष भी पीड़िता ने शिकायत दी थी, लेकिन उस समय मामला केवल वाट्सएप चैट तक सीमित था। इस बार युवती ने अपने बयान में सीधे तौर पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं, जिससे मामला बेहद गंभीर हो गया है।
उक्त मामले में विधायक को चंबा थाना में बुलाया गया है। इस बारे में नोटिस दिया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता युवती की ओर से भांदल में बताए गए एक स्पाट में पहुंचकर पुलिस टीम ने जांच की है। मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जा रही है।
-हितेश लखनपाल, एएसपी चंबा।
