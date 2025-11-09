हिमाचल: विधायक हंसराज पॉक्सो एक्ट लगने के बाद अंडरग्राउंड, पीड़िता को पुलिस सुरक्षा; अब आगे क्या होगा एक्शन?

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से भाजपा विधायक हंसराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुराह के विधायक डा. हंसराज पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद से भूमिगत हो गए हैं।



पुलिस ने पीड़ित युवती से शनिवार को पूछताछ की, जिसमें कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस ने युवती को 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि युवती ने अपनी जान को खतरा बताया था।

विधायक की गिरफ्तारी तय अब चंबा पुलिस की विशेष टीम विधायक के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाने में जुट गई है, जबकि जांच पूरी होने के बाद विधायक की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण पुलिस के अनुसार युवती ने शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। यह भी आरोप है कि जब वह नाबालिग थी, तब उसे बहला-फुसलाकर संबंध बनाए गए और डराकर चुप रहने को मजबूर किया गया।