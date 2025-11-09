Language
    हिमाचल: विधायक हंसराज पॉक्सो एक्ट लगने के बाद अंडरग्राउंड, पीड़िता को पुलिस सुरक्षा; अब आगे क्या होगा एक्शन?

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    चंबा से भाजपा विधायक हंसराज पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भूमिगत हो गए हैं। पीड़िता ने विधायक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की है और मामले की जांच कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने विधायक की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    चुराह से भाजपा विधायक हंसराज पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भूमिगत हैं। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से भाजपा विधायक हंसराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुराह के विधायक डा. हंसराज पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद से भूमिगत हो गए हैं।

    पुलिस ने पीड़ित युवती से शनिवार को पूछताछ की, जिसमें कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस ने युवती को 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि युवती ने अपनी जान को खतरा बताया था।

    विधायक की गिरफ्तारी तय

    अब चंबा पुलिस की विशेष टीम विधायक के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाने में जुट गई है, जबकि जांच पूरी होने के बाद विधायक की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है।

    बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण

    पुलिस के अनुसार युवती ने शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। यह भी आरोप है कि जब वह नाबालिग थी, तब उसे बहला-फुसलाकर संबंध बनाए गए और डराकर चुप रहने को मजबूर किया गया। 

    आरोपित के खिलाफ चंबा महिला थाना में बीएनएस एक्ट की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

    पिछले वर्ष भी की थी शिकायत

    बताया जा रहा है कि पीड़िता ने पिछले वर्ष भी शिकायत दी थी, लेकिन उस समय मामला केवल वाट्सएप चैट तक सीमित था। इस बार युवती ने अपने बयान में सीधे तौर पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। अब रविवार को विशेष जांच टीम चुराह क्षेत्र में दबिश देकर साक्ष्य एकत्र करेगी।

    मामला अत्यंत संवेदनशील है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। उच्चाधिकारियों की देखरेख में विशेष टीम सुबूत जुटाने में लगी है। पीडिता को सुरक्षा प्रदान की गई है। 
    -हितेश लखनपाल, एएसपी, चंबा।

    विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए

    कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमेटी चंबा ने पुलिस से मांग की है कि आरोपित विधायक को तुरंत गिरफ्तया किया जाए। शनिवार को जिला कमेटी की बैठक हुई। पार्टी के राज्य प्रभारी प्रेम गौतम विशेष ने कहा कि विधायक के मामले में भाजपा ने कोई कार्यवाही नहीं की, इससे भाजपा के चरित्र का पता चलता है और महिला विरोधी चेहरा भी बेनकाब हुआ है। विधायक को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और विधानसभा की सदस्यता रद की जाए। विधायक को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 

