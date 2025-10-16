हिमाचल के पांगी में मंत्री जगत सिंह ने क्यों तोड़ा स्कूल का ताला? शिक्षा विभाग में हड़कंप

विद्यालय में केवल एक शिक्षक उपस्थित था, परंतु विद्यालय की चाबी गलती से मेरे पास घर पर रह गई थी। मैंने तुरंत चाबी मंगवाने के लिए एक कर्मचारी को भेजा था, किंतु समय पर चाबी नहीं मिल पाई। इसी बीच माननीय मंत्री जी विद्यालय के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। विद्यालय बंद होने की स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल ताला खुलवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद विद्यार्थियों को विद्यालय के भीतर बैठाया गया। यह घटना पूर्णतः अनजाने में घटित हुई, किसी प्रकार की लापरवाही का उद्देश्य नहीं था। -ओम प्रकाश, प्रभारी, राजकीय मध्य विद्यालय

जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल का मुख्य द्वार बंद था और बच्चे बाहर खड़े थे। स्कूल में ताला लटकना व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। मैंने तुरंत ताला तुड़वाकर बच्चों को कक्षाओं में बैठाने के निर्देश दिए और मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा से जुड़ी ऐसी लापरवाहियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। -जगत सिंह नेगी, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री, हिमाचल प्रदेश

मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मुझे इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। यह निस्संदेह एक गंभीर मामला है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही स्पष्ट दिखाई देती है। मैं कल व्यक्तिगत रूप से थांदल स्कूल जाकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करूंगा। तथ्यों की पुष्टि के बाद ही यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि गलती किस स्तर पर हुई है और किन अधिकारियों या कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। -तिलक शर्मा ,कार्यकारी प्रधानाचार्य, शाहिद दीना नाथ ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पूर्थी एवं क्लस्टर प्रभारी