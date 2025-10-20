दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग सख्त, चंबा में मिठाई दुकानों की छापेमारी; गुणवत्ता जांच शुरू
दीपावली के अवसर पर, स्वास्थ्य विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विंग चंबा ने साहो और आसपास के क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को गुणवत्ता बनाए रखने, रंगीन मिठाइयों से बचने और स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
संवाद सहयोगी, साहो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दीपावली के अवसर पर मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विंग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद के नेतृत्व में एक टीम ने साहो और आसपास के क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को मिठाइयों की गुणवत्ता और पनीर के उपयोग के संबंध में निर्देश दिए गए।
उन्हें रंगदार मिठाइयों के अधिक प्रयोग से बचने की सलाह दी गई। साथ ही दुकानों में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। सहायक आयुक्त ने कहा कि जल्द ही साहो का पुनः दौरा करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी दुकानदार ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
