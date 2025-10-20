दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग सख्त, चंबा में मिठाई दुकानों की छापेमारी; गुणवत्ता जांच शुरू

संवाद सहयोगी, साहो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दीपावली के अवसर पर मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विंग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद के नेतृत्व में एक टीम ने साहो और आसपास के क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को मिठाइयों की गुणवत्ता और पनीर के उपयोग के संबंध में निर्देश दिए गए।