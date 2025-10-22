चंबा में दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान 5 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज

संवाद सहयोगी, चंबा। दीपावली पर्व के बीच चंबा में आतिशबाजी के कारण पांच व्यक्ति मामूली रूप से झुलसे। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मेडिकल कालेज चंबा के चिकित्सा अधीक्षक डा. जालम सिंह भारद्वाज ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर मेडिकल कालेज प्रबंधन पहले से ही अलर्ट मोड पर था।

सोमवार देर रात मेडिकल कॉलेज चंबा में तीन व्यक्ति पहुंचे, जो आतिशबाजी से घायल हुए थे। मंगलवार सुबह भी दो व्यक्ति घायल अवस्था में मेडिकल कालेज चंबा पहुंचे थे। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में मंगलवार को भी दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। लिहाजा, मेडिकल कालेज प्रबंधन की ओर से चिकित्सकों की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई है।