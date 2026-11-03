विधायक नंद लाल के निधन के कारण CM सुक्खू के चंबा दौरे में बदलाव, चुवाड़ी में कार्यक्रम के बाद लौटेंगे शिमला

जागरण संवाददाता, चंबा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू तय कार्यक्रम के तहत चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। रामपुर के विधायक नंद लाल के निधन के कारण सीएम सुक्खू ने ककीरा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। सीएम का पहले तीन से छह नवंबर तक जिला चंबा का प्रवास तय था।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुराह और भरमौर विधानसभा क्षेत्रों में विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने थे। लेकिन विधायक के निधन के कारण इस कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। सीएम सुक्खू शाम को विधायक की शवयात्रा में शामिल होंगे।