Himachal Fire: चंबा में लगी भीषण आग, दुकान और वाहन जलकर खाक, लाखों का नुकसान

संवाद सहयोगी, सलूणी। जिला चंबा के उपमंडल सलूणी के जखराल क्षेत्र में वीरवार रात (लगभग 12 बजे) एक भीषण अग्निकांड सामने आया, जिसमें एक दुकान और दो वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से आग को आस-पास के घरों और अन्य घरों में फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। जानकारी के अनुसार यह घटना जखराल बाजार के समीप हुई। आग इतनी भयावह थी कि स्व. तेज सिंह के पुत्र चेन सिंह की दुकान, जिसे उत्तम (पुत्र स्व. सुरेश) ने किराए पर लिया हुआ था, पूरी तरह से खाक हो गई।

दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इसके अलावा, आग की लपटों ने दो वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इनमें दयाराम के पुत्र बिक्की की एक स्कूटी और वन रक्षक तलाई नवीन कुमार की गाड़ी टोयोटा 4 आर वैन क्रूज़र हाइ शामिल है। दोनों ही वाहन पूरी तरह जलकर कबाड़ बन गए।

स्थानीय लोगों की बहादुरी और एकजुटता इस घटना में एक बड़ी राहत बनकर सामने आई। आधी रात को जैसे ही ग्रामीणों को आग लगने की सूचना मिली, वे बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचे। किसी भी सरकारी टीम के पहुंचने से पहले ही, उन्होंने मिलकर साहस का परिचय दिया और सीमित संसाधनों के साथ आग पर काबू पाना शुरू कर दिया।

अगर ग्रामीणों ने इतनी तत्परता न दिखाई होती, तो आग की लपटें तेजी से आस-पास के घरों और वाहनों तक फैल सकती थीं, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ सकता था और एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं, सूचना मिलते ही, किहार पुलिस स्टेशन की टीम और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी रात में ही मौके पर पहुंची और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है, ताकि प्रभावित परिवारों को यथासंभव राहत और सहायता राशि प्रदान की जा सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द प्रभावितों को आर्थिक मदद पहुंचाने की अपील की है।