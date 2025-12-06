चंबा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर आरोपित प्रशिक्षु निलंबित, प्रशासन बोला- संस्थान तक सीमित नहीं है मामला

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा में प्रशिक्षु डॉक्टर से रैगिंग मामले को लेकर प्रबंधन ने आरोपित प्रशिक्षु को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं, मामले में शामिल पाए गए तीन अन्य प्रशिक्षुओं का माफीनामा लेने के बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय परिसर का माहौल शांत रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।

दोनों पक्षों की भूमिका की स्वतंत्र जांच होगी वहीं, आरोपित प्रशिक्षु ने शिकायतकर्ता पर बाहरी युवकों की मदद से धमकाने का आरोप लगाया। इस शिकायत को गंभीर मानते हुए कॉलेज प्रबंधन ने इसे पुलिस को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही धमकी और रैगिंग दोनों आरोपों की गहराई से जांच के लिए पूरा मामला कॉलेज की अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। समिति अब दोनों पक्षों की भूमिका की स्वतंत्र जांच करेगी।

13 प्रशिक्षुओं के लिए हैं बयान एंटी रैगिंग कमेटी ने तीन दिनों तक विस्तृत पूछताछ कर 13 प्रशिक्षुओं के बयान लिए, जो इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण आधार बने। दोतरफा शिकायतों के बीच समिति ने दोनों पक्षों को समान गंभीरता से परखा, ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो।

कॉलेज तक सीमित नहीं है मामला जिला प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यह मामला सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है। डीसी और एसपी की निगरानी में हाई-लेवल जांच की गई है। कॉलेज प्रबंधन ने शनिवार को ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्राचार्य के माध्यम से प्रशासन को सौंप दी है। जिसके बाद उक्त कार्रवाई की गई है।

यह है मामला मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक प्रशिक्षु ने सोमवार को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें द्वितीय वर्ष के एक प्रशिक्षु पर रैगिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत मिलते ही कॉलेज की आंतरिक एंटी रैगिंग कमेटी ने उसी दिन जांच शुरू कर दी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को उच्च स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपने का निर्णय लिया गया, जिसमें डीसी और एसपी चंबा भी सदस्य हैं। इस उच्च स्तरीय कमेटी की 20 सदस्यीय टीम ने लगातार तीन दिनों तक सभी संबंधित पक्षों से गहन पूछताछ कर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। हालांकि कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर अभी लंबित होने के कारण रिपोर्ट को औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। रिपोर्ट को अब शनिवार को प्राचार्य को सौंपा जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्रवाई तय की जाएगी।