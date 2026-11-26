संवाद सहयोगी, चंबा। सलूणी उपमंडल के अंतर्गत संघणी बाजार में वीरवार तड़के अचानक आग लग गई। तड़के अचानक बाजार स्थित दुकानों में भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

इस भयंकर हादसे में दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे उनके समक्ष परिवार के पालन-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार, वीरवार तड़के जब क्षेत्र के लोग गहरी नींद में थे, तभी संघणी बाजार की एक दुकान से आग की लपटें उठती दिखाई दीं।

आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने या दुकानों के अंदर रखा कीमती सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिल सका। भनक लगते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, साथ ही दमकल विभाग सलूणी को सूचना दी।

दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पाया काबू सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। हालांकि, आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि तब तक कई दुकानें और उनमें रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था।