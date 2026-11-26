जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में तत्तापानी के बाद अब पंडोह बांध के जलाशय में भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी जलक्रीड़ाएं आरंभ होंगी। यहां पर भी जेट स्की, मोटर बोट सहित अन्य गतिविधियां प्रशासन आरंभ करने जा रहा है। इसके लिए बुधवार को एडीसी मंडी प्रियांशु खाती के नेतृत्व में जिला पर्यटन अधिकारी रजनीश शर्मा और बीबीएमबी के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। बांध में सुरक्षा कारणों के चलते ये वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पंडोह बांध के मुख्य जलाशय से डेढ़ किलोमीटर पीछे आरंभ होंगी।



पर्यटन विभाग ने साहसिक खेलों के तहत आती इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन को पंडोह बांध के क्षेत्र में इसका प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद प्रशासन ने बीबीएमबी से इस मामले को उठाया था।

बीबीएमबी के तर्क के बाद सीमा तय बीबीएमबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। इसके बाद बुधवार को प्रशासन की टीम ने बांध के मुख्य गेट से डेढ़ किलोमीटर पीछे उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां से इसको आरंभ किया जा सकता है। अब इस निरीक्षण के बाद बीबीएमबी की ओर से सभी सुरक्षा पहलुओं की जांच के बाद प्रशासन को एनओसी जारी की जाएगी, इसके बाद प्रशासन आगामी कार्रवाई आरंभ करेगा। ये एनओसी एक सप्ताह तक आने की संभावना है।