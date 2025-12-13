Language
    चंबा में कीटनाशक पीने से व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम

    By Suresh Thakur Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    चंबा में कीटनाशक पीने से व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, चंबा। जिला चंबा की ग्राम पंचायत गुराड़ में एक व्यक्ति ने गलती से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पहचान प्रवीण कुमार पुत्र किसो राम निवासी गांव गुराड़, डाकघर राख, जिला चंबा के रूप में हुई है।

    प्रवीण कुमार ने शुक्रवार रात दवा की जगह घर में अनाज को सुरक्षित रखने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्रवीण की बिगड़ती हालत को देखते हुए स्वजन उसे मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चंबा ले गए। जहां शनिवार दोपहर बाद प्रवीण कुमार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी गई।

    पुलिस टीम ने अस्पताल शव को कब्जे में लिया और कागजी औपचारिकताएं पूरी करते हुए स्वजनों के बयान दर्ज किए। एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की है।