DC ने जिलास्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा की, दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने का दिया निर्देश

संवाद सहयोगी, चंबा। स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकार की ओर से चलाई जारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुंचाया जाए। स्कूलों के प्रमुख इस कार्य में स्वयं रुचि लें। कल्याण विभाग के अधिकारी सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य करें।

ये निर्देश उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल ने चंबा में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में कल्याण विभाग से संबंधित समितियों के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

उपायुक्त ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून 1989 से संबंधित जिलास्तरीय निगरानी समिति, नेशनल ट्रस्ट व दिव्यांगों से संबंधित जिलास्तरीय समिति के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित व्यक्ति को संशोधित मुआवजे की राशि 85,000 से 825000 तक स्वीकृत दी जाती है, जिसमें से कुछ प्रतिशत एफआइआर दर्ज होने पर, कुछ न्यायालय में चालान पेश होने पर व शेष राशि न्यायालय के निर्णय के बाद जारी की जाती है।