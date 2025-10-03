कहीं चंबा शहर को राख के ढेर में न बदल दे यह लापरवाही! त्योहारी सीजन में पटाखों और खराब फायर हाइड्रेंट ने बढ़ाई चिंता

चंबा शहर में त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री से आग लगने का खतरा बढ़ गया है। तंग गलियों और खराब फायर हाइड्रेंट के कारण स्थिति और भी गंभीर है। प्रशासन के पास आग से निपटने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं हैं। एसडीएम चंबा ने कहा है कि अवैध भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुरेश ठाकुर, चंबा। चंबा शहर इन दिनों मानो बारूद के ढेर पर है। भीड़भाड़ वाली तंग गलियों में त्योहारी सीजन में रौनक तो खूब है, लेकिन इसी रौनक के बीच एक भयावह सच्चाई छिपी है एक छोटी सी चिंगारी पूरे बाजार को राख में बदल सकती है।

दुकानों में पटाखे और आतिशबाजियां बिक रही हैं, मगर प्रशासन के पास इस खतरे से निपटने के लिए कोई ठोस इंतजाम मौजूद नहीं है। बाजार की गलियों की स्थिति ऐसी है कि अगर आग लग जाए तो दमकल विभाग की गाड़ियां वहां तक पहुंच ही नहीं सकतीं।

गलियां तंग, छज्जे आगे बढ़े हुए और तहबाजारी हर कोने पर जमी हुई। ऐसे में कल्पना कीजिए, अगर आग लगे तो दमकल विभाग की गाड़ी कैसे पहुंचेगी और आग कैसे बुझेगी? दुकानदारों की यह लापरवाही और प्रशासन की चुप्पी मिलकर चंबा बाजार को एक खौफनाक हादसे की ओर धकेल रही है। कागजों में भले ही बाजार में 102 फायर हाइड्रेंट हों, लेकिन हकीकत में इनमें से सिर्फ 13 ही काम करने की स्थिति में हैं।

शेष 89 हाइड्रेंट खराब हैं। जब आग बुझाने का सबसे अहम साधन ही नाकारा है, तो फिर किसी आपदा के वक्त जनता किसके सहारे रहेगी? यह आंकड़े न केवल चिंता बढ़ाते हैं बल्कि जिम्मेदारों की उदासीनता पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। बाजार में आगजनी की घटना से निपटने के लिए कोई आपातकालीन रास्ता तय नहीं किया गया।

गलियों में अतिक्रमण और बेतरतीब निर्माण के कारण दमकल वाहन का प्रवेश ही असंभव है। इस लापरवाही का खामियाजा सबसे पहले व्यापारी और आम लोग ही भुगतेंगे, लेकिन प्रशासन अब तक गहरी नींद में है। त्योहारी सीजन में चंबा बाजार में पटाखों और बारूद का अवैध भंडारण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चंबा के SDM प्रियांशु खाती ने कहा प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार निगरानी रखेगी। जिन दुकानदारों या व्यापारियों के पास बिना अनुमति पटाखों के गोदाम पाए गए, उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और बाजार को किसी भी संभावित खतरे से बचाना है। इसलिए सभी व्यापारियों से अपील है कि नियमों का पालन करें, वरना कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे।

चंबा के फायरमैन अग्निशमन विभाग के लीडिंग प्रभारी दौलत राम ने कहा पटाखों और बारूद का अवैध भंडारण करने वालों पर अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। पुलिस की ओर से विशेष टीमें गठित की जा रही हैं, जो गोदामों और दुकानों पर दबिश देकर स्थिति की जांच करेंगी।

किसी भी व्यक्ति को नियमों के विरुद्ध बारूद या पटाखों का स्टाक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -अभिषेक यादव, एसपी चंबा। चंबा के तंग बाजार में दमकल वाहनों का प्रवेश चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन विभाग पूरी तरह से सतर्क है।

हमारी प्राथमिकता हर हाल में लोगों की जानमाल की सुरक्षा करना है। इसके लिए टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और छोटे अग्निशमन उपकरणों के साथ रणनीति बनाई गई है। हाइड्रेंट की स्थिति चिंताजनक है, फिर भी उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाने की पूरी तैयारी है।