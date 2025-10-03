हिमाचल के चंबा में बस खाई में गिरने से बची, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

चंबा-चांजू मार्ग पर चांजू से चंबा जा रही एक निजी बस खल्ली नामक स्थान पर सड़क धंसने से बाल-बाल बची। बस में चालक और परिचालक समेत पांच लोग सवार थे। चालक की सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बस को खिसकने से बचाने के लिए रस्सियों व लकड़ी का सहारा लिया।

संवाद सहयोगी, चंबा। चंबा-चांजू मार्ग पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। चांजू से चंबा के लिए निकली हुसैन कोच एक निजी बस खल्ली नामक स्थान पर बड़ा हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। सुबह करीब पांच बजे चलने वाली इस बस में उस समय चालक और परिचालक समेत केवल पांच लोग ही सवार थे। जैसे ही बस खल्ली के पास पहुंची, अचानक सड़क का हिस्सा धंस गया और वाहन एक ओर झुककर लटक गया।

ड्राइवर ने दिया सूझबूझ का परिचय घटना के दौरान बस में बैठे यात्री घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि, चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ब्रेक को कसकर थामे रखा और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, वरना सुबह-सुबह बड़ा दुखद समाचार सामने आ सकता था।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बस को और नीचे खिसकने से बचाने के लिए रस्सियों व लकड़ी का सहारा लिया। थोड़ी ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी ने राहत की सांस ली कि हादसा टल गया।