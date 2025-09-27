Language
    Chamba News: सरोल के फाेल्गत में हैंडपंप बना शोपीस, ग्रामीणों को पानी की होने लगी भारी किल्लत

    By Suresh Thakur Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:35 AM (IST)

    ग्राम पंचायत राजपुरा के फाेल्गत में हैंडपंप खराब होने से ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। जल शक्ति विभाग द्वारा मरम्मत न किए जाने पर लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द हैंडपंप ठीक नहीं किया गया तो वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। विभाग ने हैंडपंप को सुचारु करने का आश्वासन दिया है।

    फाेल्गत में हैंडपंप बना शोपीस, ग्रामीणी परेशान (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, सरोल। ग्राम पंचायत राजपुरा के फाेल्गत में लोगाें की प्यास बुझाने के लिए स्थापित हैंडपंप अब शोपीस बना हुआ है। इसकी मरम्मत करवाना जल शक्ति विभाग ने जरूरी नहीं समझा है। नतीजतन गांव के लोगों को दूरस्थ स्थित प्राकृतिक जल स्रोत से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है।

    इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने साफ किया है कि यदि जल्द खराब हैंडपंप की मरम्मत नहीं करवाई गई तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समस्या के बारे में अवगत करवाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रहे शांता कुमार के आदेश पर हैंडपंप की सौगात मिली है।

    अब लंबे अरसे से हैंडपंप खराब है। इसकी मरम्मत करवा इसे सुचारु तक नहीं करवाया जा सका है। उधर, जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता दीपक भारद्वाज ने बताया कि मामला ध्यान में है। हैंडपंप को सुचारु करवाने के प्रयास रहेंगे।