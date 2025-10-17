चंबा में कैंपस साक्षात्कार में 24 युवाओं को मिली नौकरी, इतने हजार वेतन देगी कंपनी; 90 पदों पर चयन अभी बाकी

संवाद सहयोगी, चंबा। रोजगार उप कार्यालय तीसा में वीरवार को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया। इसमें 30 युवाओं ने भाग लिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 24 युवाओं का चयन किया है। चयनित युवाओं को एक माह के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी। कंपनी की ओर से इन्हें 19,500 से 24 हजार रुपये तक वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे।

जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर की ओर से सुरक्षाकर्मी के 90 पद भरने के लिए चंबा जिला में साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को पंचायत घर भरमौर में कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसमें पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं।