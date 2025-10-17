चंबा में कैंपस साक्षात्कार में 24 युवाओं को मिली नौकरी, इतने हजार वेतन देगी कंपनी; 90 पदों पर चयन अभी बाकी
चंबा जिले के तीसा में रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित कैंपस साक्षात्कार में 30 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 24 का चयन हुआ। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सुरक्षाकर्मी के 90 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद 19,500 से 24,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। अगला साक्षात्कार 17 अक्टूबर को भरमौर में होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
संवाद सहयोगी, चंबा। रोजगार उप कार्यालय तीसा में वीरवार को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया। इसमें 30 युवाओं ने भाग लिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 24 युवाओं का चयन किया है। चयनित युवाओं को एक माह के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी। कंपनी की ओर से इन्हें 19,500 से 24 हजार रुपये तक वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर की ओर से सुरक्षाकर्मी के 90 पद भरने के लिए चंबा जिला में साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को पंचायत घर भरमौर में कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसमें पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं निर्धारित की है। अभ्यर्थी की आयु 19 से 40 के बीच, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से अधिक और भार 55 से 95 किलो के बीच होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व बायोडाटा के साथ दिन में 11 बजे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।
