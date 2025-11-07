पॉक्सो एक्ट में BJP MLA पर मामला दर्ज, फेसबुक लाइव में युवती ने लगाए थे गंभीर आरोप; कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज
डॉ. हंसराज चंबा जिले के चुराह क्षेत्र से भाजपा के तीन बार के विधायक हैं। उन्होंने 2012 से लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीते। चंबा महिला थाने में एक शिकायत दर्ज हुई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। डीजीपी अशोक तिवारी के अनुसार, जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, चंबा। चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. हंसराज पर एक पीड़िता की शिकायत के बाद चंबा महिला थाना में धारा 69 बीएनएस एक्ट एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला शुक्रवार को पीड़िता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ।
मामला दर्ज होते ही चंबा पुलिस सक्रिय हो गई और पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवती ने अपनी शिकायत में विधायक पर अनुचित आचरण और शोषण से संबंधित गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का धारा 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज करवाया।
इसके पश्चात पुलिस की कड़ी निगरानी में पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। लिहाजा इस पुलिस मे मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस मामने की गहनता के साथ जाचं करने में जुट गई है।
यह है मामला
चुराह हल्के के विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ पीड़िता ने तीन-चार दिन पहले फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर कई संगीन आरोप जडे हैं। इस दौरान युवती ने विधायक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। फेसबुक लाइव में युवती ने अपने पास विधायक के कई सबूत होने की बात भी कही थी।
इसी बीच युवती के पिता ने भी मीडिया के सामने आकर विधायक पर आरोप लगाए थे। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को डरा-धमकाकर ब्यान बदलवाया गया था। इसके बाद मेरी बेटी और मुझे किडनैप करके गाडी में बिठाकर शिमला ले जाया गया।
जहां हमें धमकाया गया कि अगर ब्यान नहीं बदला गया तो घर को आग लगा दी जाएगी। मजबूरी में मेरी बेटी ने ब्यान बदला। इसके बाद से लगातार उनकी बेटी को डराया-धमकाया जा रहा है ताकि वह दोबारा सच न बोले।
इसी बीच वीरवार शाम पुलिस ने युवती की पिता की शिकायत पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
डॉ. हंसराज चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और तीन बार के विधायक हैं। वे पहली बार वर्ष 2012 में विधायक निर्वाचित हुए और इसके बाद लगातार 2017 तथा 2022 के विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज की, जिससे वे क्षेत्र के लगातार तीन बार चुने गए विधायक बन गए।
पुलिस ने चंबा महिला थाना में पीडिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
- अशोक तिवारी, डीजीपी
