हिमाचल: बद्दी में बनी एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल, हरकत में आया विभाग, स्टॉक को वापस लेने के निर्देश

संवाद सहयोगी, चंबा। बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में प्रयोग होनी वाली एंटीबायोटिक दवा अमीक्लोक्स का सैंपल फेल हो गया है। दवा की बैच संख्या बीसी002411 है। इस दवा को एशियन फार्मा बद्दी हिमाचल प्रदेश कंपनी ने बनाया है।



विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है व चंबा के दवा विक्रेताओं को इस बैच की इस दवा कोकंपनी को वापस करने को कहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें