हिमाचल: बद्दी में बनी एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल, हरकत में आया विभाग, स्टॉक को वापस लेने के निर्देश
चंबा में, एंटीबायोटिक दवा अमीक्लोक्स का सैंपल फेल हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दवा कंपनी को नोटिस जारी किया है और दवा विक्रेताओं को स्टॉक वापस करने के निर्देश दिए हैं। यह दवा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होती है। जांच में सैंपल फेल पाया गया।
संवाद सहयोगी, चंबा। बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में प्रयोग होनी वाली एंटीबायोटिक दवा अमीक्लोक्स का सैंपल फेल हो गया है। दवा की बैच संख्या बीसी002411 है। इस दवा को एशियन फार्मा बद्दी हिमाचल प्रदेश कंपनी ने बनाया है।
विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है व चंबा के दवा विक्रेताओं को इस बैच की इस दवा कोकंपनी को वापस करने को कहा है।
जुलाई में लिया था सैंपल
स्वास्थ्य विभाग चंबा के दवा निरीक्षक लवली सिंह की अगुवाई में टीम ने गत जुलाई माह में चंबा के एक थोक दवा विक्रेता के स्टोर पर दबिश दी थी। टीम ने एंटीबायोटिक दवा अमीक्लोक्स बैच संख्या बीसी002411 का सैंपल लिया था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था।
प्रयोगशाला में फेल पाया गया सैंपल
प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में इस दवा के सैंपल को फेल बताया गया है। विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे उक्त दवा के स्टाक को कंपनी वापस करें।
यह भी पढ़ें: हिमाचल के 7 स्टार वाइल्ड फ्लावर हाल होटल का संचालन इस नामी कंपनी को सौंपेगी सरकार, मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति
कंपनी को नाटिस जारी
इसके साथ ही कंपनी को दवा वापस लेने का नोटिस जारी किया है। अमीक्लोक्स कैप्सूल एक कांबिनेशन दवा है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्मजीवों को बढ़ने से रोकता है।
चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बिपिन ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस का नशा माफिया पर बुलडोजर एक्शन, चिट्टा तस्करों के मकान गिराए, दो कब्जे में लिए
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।