चंबा में फरार कैदी पर पशुशाला में आग लगाने का आरोप, नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में गया था जेल

संवाद सहयोगी, साहो। चंबा की राजपुरा जेल से 27 मई को फरार विचाराधीन कैदी इब्राहिम पर पंचायत पलूहीं के गदरी गांव में पशुशाला को आग लगाने का आरोप लगा है। इब्राहिम नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में राजपुरा जेल में कैद था, जहां से वह 27 मई को फरार हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस थाना चंबा की टीम प्रभारी की अगवाई में घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है।

लड़की के पिता, दादा व चाचा की पशुशाला सहित चार मक्की के कुन्नू व चार घासनियों में बुधवार रात करीब 8.30 बजे अचानक आग लग गई। इसका पता चलने पर प्रभावित परिवार के सदस्य पशुशाला में पहुंचे और दीवार तोड़कर पशुओं को बाहर निकाला। प्रभावित परिवार ने इब्राहिम पर आग लगाने का आरोप लगाया है।

इब्राहिम निवासी गदरी डाकघर बरौर जिला चंबा को अन्य कैदियों के साथ साफ-सफाई करने के लिए 27 मई को जिला कारागार राजपुरा से बाहर लाया गया था। यहां से वह चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद उसने गदरी गांव में ताऊ को गोली मारी थी, जिससे वह घायल हो गया था।

10 सितंबर को इब्राहिम पर पशुशाला में धमकी भरा पत्र लिखकर छोड़ने का भी आरोप लगा था। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया था कि इससे पहले भी उसके घर की दीवार पर धमकियां लिखी गई थीं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की के घर में दो पुलिसकर्मी तैनाती किए हैं।