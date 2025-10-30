चंबा में फरार कैदी पर पशुशाला में आग लगाने का आरोप, नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में गया था जेल
चंबा के गदरी गांव में एक पशुशाला में आग लगने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने राजपुरा जेल से फरार कैदी इब्राहिम पर आग लगाने का आरोप लगाया है, जो नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में जेल में बंद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, साहो। चंबा की राजपुरा जेल से 27 मई को फरार विचाराधीन कैदी इब्राहिम पर पंचायत पलूहीं के गदरी गांव में पशुशाला को आग लगाने का आरोप लगा है। इब्राहिम नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में राजपुरा जेल में कैद था, जहां से वह 27 मई को फरार हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस थाना चंबा की टीम प्रभारी की अगवाई में घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है।
लड़की के पिता, दादा व चाचा की पशुशाला सहित चार मक्की के कुन्नू व चार घासनियों में बुधवार रात करीब 8.30 बजे अचानक आग लग गई। इसका पता चलने पर प्रभावित परिवार के सदस्य पशुशाला में पहुंचे और दीवार तोड़कर पशुओं को बाहर निकाला। प्रभावित परिवार ने इब्राहिम पर आग लगाने का आरोप लगाया है।
इब्राहिम निवासी गदरी डाकघर बरौर जिला चंबा को अन्य कैदियों के साथ साफ-सफाई करने के लिए 27 मई को जिला कारागार राजपुरा से बाहर लाया गया था। यहां से वह चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद उसने गदरी गांव में ताऊ को गोली मारी थी, जिससे वह घायल हो गया था।
10 सितंबर को इब्राहिम पर पशुशाला में धमकी भरा पत्र लिखकर छोड़ने का भी आरोप लगा था। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया था कि इससे पहले भी उसके घर की दीवार पर धमकियां लिखी गई थीं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की के घर में दो पुलिसकर्मी तैनाती किए हैं।
बताया जा रहा है कि पशुशाला घर से कुछ दूरी पर है। सदर थाना चंबा के प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही वह टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।