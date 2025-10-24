चंबा में मेडिकल कॉलेज के बाहर पी रहे थे चाय, तभी युवक पर हुआ चाकू से जानलेवा हमला; जांच में जुटी पुलिस
चंबा मेडिकल कॉलेज के बाहर तरुण कुमार नामक एक युवक पर चाकू से हमला हुआ। घटना में तरुण की गर्दन पर चोट आई। तरुण अपने बीमार पिता के इलाज के लिए भाई के साथ अस्पताल आया था, तभी सुमित नामक व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, चंबा। मेडिकल कॉलेज चंबा के बाहर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल तरुण कुमार जो मोहल्ला ओबड़ी का निवासी है, की गर्दन पर चाकू से वार किया गया। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
तरुण कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 18 अक्टूबर को वह अपने भाई करण कुमार के साथ अपने बीमार पिता भवन कुमार के इलाज के लिए अस्पताल आया था। रात लगभग 8.30 बजे जब वे मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर चाय पी रहे थे, तभी आरोपित सुमित ने अचानक उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले के बाद सुमित वहां से भाग गया।
करण कुमार और उनके दोस्त विनय कुमार ने तरुण का मेडिकल कालेज में उपचार करवाया। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है।
