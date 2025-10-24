चंबा में मेडिकल कॉलेज के बाहर पी रहे थे चाय, तभी युवक पर हुआ चाकू से जानलेवा हमला; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, चंबा। मेडिकल कॉलेज चंबा के बाहर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल तरुण कुमार जो मोहल्ला ओबड़ी का निवासी है, की गर्दन पर चाकू से वार किया गया। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

तरुण कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 18 अक्टूबर को वह अपने भाई करण कुमार के साथ अपने बीमार पिता भवन कुमार के इलाज के लिए अस्पताल आया था। रात लगभग 8.30 बजे जब वे मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर चाय पी रहे थे, तभी आरोपित सुमित ने अचानक उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले के बाद सुमित वहां से भाग गया।