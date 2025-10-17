हिमाचल के चंबा में टीचर ने छात्रा को दिखाई अश्लील सामाग्री, मां को जैसे ही चला पता कर दिया हंगामा और फिर...

संवाद सहयोगी, चंबा। जिला चंबा के उपमंडल सलूणी की एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक रमेश कुमार पर छात्रा को मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर दिया है। आरोपित का हेडक्वॉर्टर चंबा खंड शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया है। घटना 14 अक्टूबर की है।

छात्रा ने मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद मां ने स्कूल में हंगामा किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने मौके पर माफीनामा लिखा, लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब यह इंटरनेट पर उजागर हुआ। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच आरंभ कर दी है।

वीरवार को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) सुंडला की अगुवाई में विभागीय टीम स्कूल पहुंची और छात्रा, शिक्षक व अभिभावकों के बयान दर्ज किए। टीम ने रिपोर्ट तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय को भेज दी है। लोग मामले की गहनता से जांच करने की मांग कर रहे हैं।