    हिमाचल के चंबा में टीचर ने छात्रा को दिखाई अश्लील सामाग्री, मां को जैसे ही चला पता कर दिया हंगामा और फिर...

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:54 AM (IST)

    चंबा में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्रा को अश्लील सामग्री दिखाने का आरोप लगा है। छात्रा की मां ने स्कूल में हंगामा किया जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच जारी है।

    चंबा में छात्रा को मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री दिखाने के आरोप में शिक्षक निलंबित (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, चंबा। जिला चंबा के उपमंडल सलूणी की एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक रमेश कुमार पर छात्रा को मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर दिया है। आरोपित का हेडक्वॉर्टर चंबा खंड शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया है। घटना 14 अक्टूबर की है।

    छात्रा ने मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद मां ने स्कूल में हंगामा किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने मौके पर माफीनामा लिखा, लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब यह इंटरनेट पर उजागर हुआ। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच आरंभ कर दी है।

    वीरवार को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) सुंडला की अगुवाई में विभागीय टीम स्कूल पहुंची और छात्रा, शिक्षक व अभिभावकों के बयान दर्ज किए। टीम ने रिपोर्ट तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय को भेज दी है। लोग मामले की गहनता से जांच करने की मांग कर रहे हैं।

    शिक्षा विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शुक्रवार को टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। -हितेश लखनपाल, एएसपी चंबा।


    चाइल्डलाइन चंबा के समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर मामला प्रसारित हुआ तो शिक्षा विभाग से शिकायत की। अपनी टीम मौके पर भेजी है, जो जांच कर रही है।

    मामले की जांच करने गई टीम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। -बलवीर सिंह, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा चंबा।

     