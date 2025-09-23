VIDEO: दशरथ बने कलाकार की हार्ट अटैक से मौत, ये कहते हुए मंच पर बेसुध गिर पड़े; 40 सालों से करते थे रामलीला का मंचन

चंबा में श्री रामलीला के मंचन के दौरान कलाकार अमरेश महाजन की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 73 वर्षीय अमरेश 40 वर्षों से रामलीला में दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे। दशरथ दरबार के मंचन के दौरान वे अचानक गिर पड़े और अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए। उनकी मृत्यु से शहर में शोक की लहर है।

संवाद सहयोगी, चंबा। जिला मुख्यालय चंबा में श्री राम लीला का मंचन कर रहे एक कलाकार की हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरेश महाजन उर्फ शिबू निवासी मोहल्ला मुगला के तौर पर हुई है। यह घटना मंगलवार देर शाम करीब 8.30 बजे की है। मृतक की आयु 73 वर्ष थी। अमरेश बीते 40 वर्षों से चंबा स्थित ऐतिहासिक चौगान में आयोजित होने वाली श्री राम लीला का मंचन कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह दशरथ व रावण की भूमिका निभाते थे। इस बार उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यह उनकी आखिरी श्री राम लीला है। जिस समय उन्हें हार्ट अटैक आया, उस वक्त वह दशरथ की भूमिका निभा रहे थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार को श्रीराम लीला के मंचन का दूसरा दिन था। मंगलवार शाम के समय शुरू हुई श्री राम लीला के दौरान दशरथ दरबार के अलावा सीता स्वयंवर होना था तथा श्रीराम की ओर से धनुष तोड़ा जाना था।

लेकिन, जब दशरथ दरबार का मंचन किया जा रहा था तो अचानक अमरेश महाजन बेसुध होकर गिर पड़े। इस दौरान वहां मौजूद कलाकारों ने हरकत में आते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की। लेकिन, वह नहीं उठे। ऐसे में कलाकारों ने देर न करते हुए उन्हें पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा पहुंचाया। लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई.



73 साल के अमरेश 40 सालों से रामलीला में दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे. दशरथ दरबार के मंचन के दौरान वे अचानक गिर पड़े. pic.twitter.com/HAS0YWgMAF — Anku Chahar (@anku_chahar) September 23, 2025 ऐसे में चिकित्सकों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री राम लीला के मंचन के दौरान इस तरह से हुई अमरेश की मौत से हर कोई हैरान रह गया। चंबा में श्री राम लीला का मंचन वर्ष 1949 से किया जा रहा है। पुत्र प्राप्ति की लालसा को लेकर वर्ष 1949 में लाला संसार चंद महाजन ने चंबा में राम लीला क्लब की स्थापना की। साथ ही रामलीला को नाट्य रूपांतरण भी आरंभ करवाया था।

तब से लेकर आज दिन तक हर वर्ष चंबा के ऐतिहासिक चौगान में श्री राम लीला का मंचन किया जाता रहा है। उधर, श्री राम लीला क्लब के अध्यक्ष स्वपन महाजन ने बताया कि मंगलवार देर शाम अमरेश महाजन अचानक बेसुध होकर गिर पड़े थे, उन्हें उठाकर मेडिकल कालेज चंबा लाया गया।