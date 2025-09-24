Language
    चंबा में आपदा पीड़ितों को मिलेगी राहत, 404.45 करोड़ रुपये का प्रपोजल पारित

    By mithun thakur Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    चंबा जिले में आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए जिला परिषद ने 404.45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित किया है। यह निर्णय जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित अंतिम बैठक में लिया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राहत सामग्री प्रदान करना सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराना और अन्य नुकसान की भरपाई करना है। बैठक में पूर्व में पारित प्रस्तावों को खारिज करने का भी निर्णय लिया गया।

    चंबा में 404.45 करोड़ रुपये का प्रपोजल पारित। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, चंबा। जिला चंबा में बीते दिनों तेज वर्षा के कारण आई आपदा से प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला मुख्यालय चंबा स्थित बचत भवन में आयोजित जिला परिषद की अंतिम बैठक में 404.45 करोड़ रुपये का प्रपोजल पारित कर इसे प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजने का निर्णय लिया।

    वर्ष 2025 का आपातकालीन मनरेगा का शेल्फ जिला विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुआ तथा सदन की ओर से इसे अनुमोदित किया गया।

    इससे आपदा के समय जिला चंबा के सातों विकास खंडों में लोगों के नुकसान को देखते हुए राहत सामग्री प्रदान करने, सहायता राशि समय पर प्रदान करने सहित अन्य नुकसान की भरपाई करने से संबंधित कार्य करवाना मुख्य रहा। इस प्रस्ताव में विकास खंडों की ओर से सारी स्कीमें डाल दी गई हैं।

    इससे पूर्व पंचायतों से डिमांड ली गई। जिला परिषद चंबा की ओर से मंगलवार को बचत भवन में जिला परिषद चंबा की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया।

    इसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की ओर से विकास कार्यों को बेहतर ढंग से करवाने के लिए कार्य किया गया है, ताकि लोगों इन विकास कार्यों का लाभ मिल सके।

    पूर्व में पारित प्रस्ताव किए खारिज

    अंतिम बैठक होने के कारण यह निर्णय सदन की ओर से लिया गया कि 23 सितंबर की इस बैठक में पूर्व में पारित हुए समस्त प्रस्तावों को खारिज किया जाए।

    बैठक में स्कूलों में लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिलाने बारे, क्षेत्रीय अस्पताल में आपातकालीन मरीजों को जिनमें पांच माह के कम उम्र के बच्चें हों, उनका तुरंत इलाज करने बारे तथा दुर्घटना के शिकार हुए मरीजों का तुरंत चिकित्सीय विभाग की ओर से दुर्घटना के शिकार हुये मरीजों का तुरंत चिकित्सीय विभाग उचित कार्यवाही करे बारे चर्चा की गई।

    ये रहे मौजूद

    बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंबा अमित मेहरा, सचिव जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी चंबा तिलक राज राणा, जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर, पवन कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार, दुर्गी देवी, सीमा नरयाल, अंजु देवी, जयंती देवी,

    वनिका, अर्चना, रेखा, वनिका, मंजु शर्मा, पंकज कुमार, अभिमन्यु जरयाल तथा अध्यक्ष पंचायत समिति चंबा गुर देव के अलावा लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, वन, राजस्व, पर्यटन, उद्यान, स्वास्थ्य, पशुपालन, विद्युत, एनएचपीसी धरवाला, आयुर्वेद, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

    इनमें उप-निदेशक उद्यान प्रमोद शाह, खंड विकास अधिकारी चंबा महेश चंद ठाकुर, खंड विकास अधिकारी भटियात अनिल गुराडा, जिला विकास अधिकारी चंबा टीके चिनौरिया, खंड विकास अधिकारी तीसा अरविंद कुमार, उपनिदेशक डाइट भाग सिंह तथा जिला योजना अधिकारी जीवन कुमार आदि शामिल रहे।