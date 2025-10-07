बिलासपुर बस हादसा: PM मोदी और CM सुक्खू समेत इन राजनेताओं ने जताया दुख, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बिलासपुर के झंडूता में भल्लू पुल के पास बस पर मलबा गिरने से 15 लोगों की दुखद मौत हो गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सुक्खू ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50000 रुपये दिए जाएँगे।

डिजिटल डेस्क, शिमला। बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। भल्लू पुल के पास एक बस पर पहाड़ से मलबा गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आयुष नाम की बस बरठीं भल्लू मार्ग पर चलती है और अभी तक 15 शव निकाले गए हैं।

इस घटना पर पीएम मोदी ने शोक जताते हुए अपने X हैंडल पर लिखा- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने जताया शोक हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त किया दुर्घटनाग्रस्त पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, सांसद सुरेश कश्यप, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी, महामंत्री सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल, पायल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेश चंदेल, राकेश जमवाल, विपिन परमार, कर्ण नंदा, स्वदेश ठाकुर ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार एवं भाजपा का पूर्ण संगठन इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मज़बूती से खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

जयराम ठाकुर ने बस दुर्घटना पर जताया दुःख पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधान सभा क्षेत्र के बालूघाट क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने की दुखद घटना पर दु:ख जताते हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्ति की हैं।

उन्होंने दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। साथ ही प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है जिससे फंसे हुए लोगों को सकुशल निकाला जा सके।

अनुराग ठाकुर ने बस दुर्घटना पर शोक प्रकट किया हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा- मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बालूघाट (भल्लू पुल) के पास हुए विकराल भूस्खलन की चपेट में बस के आने से 10 से ज़्यादा लोगों का निधन होने की घटना अत्यंत कष्टदाई है। इस भीषण दुर्घटना ने मेरे अंतर्मन को बहुत दुःख पहुंचाया है।