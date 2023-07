Bilaspur: दुकान के ताले तोड़कर 65 हजार रुपये की चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज

Himachal Pradesh बिलासपुर के थाना झंडूता में फोरलेन किनारे स्थित एक दुकान के ताले तोड़कर चोर 65 हजार की नकदी चुराकर ले गए। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फोन पर उसको दुकान के ताले टूटने की जानकारी मिली जिसके बाद मौके पर आकर देखा तो दुकान के अंदर काउंटर में रखे 65 हजार रुपये गायब पाए गए।

Bilaspur: दुकान के ताले तोड़कर 65 हजार रुपये की चोरी : जागरण

बिलासपुर, जागरण संवाददाता: थाना झंडूता के तहत आने वाले रपैड में फोरलेन किनारे स्थित एक दुकान के ताले तोड़कर चोर 65 हजार की नकदी चुराकर ले गए। पुलिस ने दुकानदार जगदीश निवासी कल्लर तहसील झंडूता की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में जगदीश कुमार ने कहा है कि रपैड में उसकी दुकान है तथा दुकान के साथ ही मकान का निर्माण किया जा रहा है। वह अक्सर निर्माणाधीन मकान में ही रात को सोता है लेकिन गत शुक्रवार शाम को वह अपने पुराने घर में सोने चला गया। फोन पर मिली जानकरी शनिवार सुबह उसे कल्लर से एक व्यक्ति ने फोन पर बताया कि उसकी दकान के ताले टूटे हुए हैं। मौके पर आकर देखा तो एक दुकान के अंदर काउंटर में एक लिफाफे में रखे गए 40 हजार रुपये, थैले में रखे गए 20 हजार और एक अन्य लिफाफे में रखे गए पांच हजार रुपये गायब पाए। इसके अतिरिक्त चोर बीड़ी और सिगरेट के कुछ पेकेट भी गायब पाए। डीएसपी बिलासपुर राज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की छानबीन की जा रही है।

