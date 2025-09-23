बिलासपुर में आंगन में बैठा था परिवार तभी अचानक ढह गया मकान, बाल-बाल बचे सभी लोग

घुमारवीं के छत गांव में एक रिहायशी मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार आंगन में था जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। मकान मालिक बृजलाल व विष्णु राम ने बताया कि सभी लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी मकान ढह गया। पंचायत प्रधान और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को मदद का आश्वासन दिया।

संवाद सहयोगी, बरठीं। उपमंडल घुमारवीं के तहत छत गांव में रिहायशी मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले दिनों क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के बाद जहां करीब तीन दिन से क्षेत्र में धूप खिली है, वहीं नींव कमजोर होने से अब कई मकान गिर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे छत गांव में एक मकान गिर गया। मकान गिरने से पूरा परिवार सहमा हुआ है। मकान गिरने से घर का सारा सामान मलबे के नीचे दब गया, गनीमत यह रही की जब मकान गिरा उस समय घर के सभी लोग आंगन में बैठे थे। मकान मालिक बृजलाल व विष्णु राम ने बताया कि सुबह सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकले ही थे कि एक दम से मकान ढह गया।