    बिलासपुर में आंगन में बैठा था परिवार तभी अचानक ढह गया मकान, बाल-बाल बचे सभी लोग

    By munish ghariya Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:37 PM (IST)

    घुमारवीं के छत गांव में एक रिहायशी मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार आंगन में था जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। मकान मालिक बृजलाल व विष्णु राम ने बताया कि सभी लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी मकान ढह गया। पंचायत प्रधान और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को मदद का आश्वासन दिया।

    आंगन में बैठे थे परिवार के लोग, गिर गया मकान (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, बरठीं। उपमंडल घुमारवीं के तहत छत गांव में रिहायशी मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले दिनों क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के बाद जहां करीब तीन दिन से क्षेत्र में धूप खिली है, वहीं नींव कमजोर होने से अब कई मकान गिर रहे हैं।

    मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे छत गांव में एक मकान गिर गया। मकान गिरने से पूरा परिवार सहमा हुआ है। मकान गिरने से घर का सारा सामान मलबे के नीचे दब गया, गनीमत यह रही की जब मकान गिरा उस समय घर के सभी लोग आंगन में बैठे थे। मकान मालिक बृजलाल व विष्णु राम ने बताया कि सुबह सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकले ही थे कि एक दम से मकान ढह गया।

    इस मौके पर पंचायत प्रधान परमजीत जम्वाल, उपप्रधान विजेंद्र जम्वाल, बीडीसी सरवन जम्वाल, सन्ड़यार पंचायत के उपप्रधान बिशनदास व अन्य ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से भेंट की व सरकार व प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद करने की मांग की है।  उधर, एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी व हलका पटवारी ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार को 10 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की।