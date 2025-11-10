Language
    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी; संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर बिलासपुर में, जहाँ पुलिस ने प्रवेश द्वारों पर नाके लगाकर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद हिमाचल में भी अलर्ट, पुलिस ने बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    बिलासपुर जिला, जो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है, में पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस ने गड़ामोड़ा और कैंचीमोड जैसे संवेदनशील प्रवेश द्वारों पर नाके स्थापित किए हैं, जहां वाहनों की गहन जांच की जा रही है।

    पुलिस जवान हर आने-जाने वाले वाहन की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या सामग्री को जिले में प्रवेश करने से रोका जा सके। बिलासपुर जिला की भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम बनाती है।

    किरतपुर-नेरचौक फोरलेन, जो हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, का प्रवेश द्वार बिलासपुर जिले से होकर गुजरता है। यही कारण है कि यहां पुलिस की गतिविधियां और चौकसी अन्य स्थानों की तुलना में अधिक है।

    पुलिस की विशेष टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। साथ ही, वाहनों में सवार यात्रियों की पहचान और सामान की भी जांच की जा रही है। खबर की पुष्टि करते हुए बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि दिल्ली में हुई घटना के बाद जिला में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके को देखते हुए बिलासपुर पुलिस सतर्क है। जिले के सभी एंट्री प्वाइंट्स पर नाके लगाए गए हैं। हमारी टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।

    एसपी धवल ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वाहन दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दें।

    उन्होंने कहा कि नागरिकों की सतर्कता ही सुरक्षा की पहली दीवार है। जानकारी के अनुसार, बिलासपुर जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बनाकर रखा गया है।

    जिले के सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रख रहे हैं। साथ ही, बस स्टैंड, बाजारों और होटलों में भी पुलिस की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं।