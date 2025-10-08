'बिलासपुर बस हादसे को आपदा में करें शामिल', CM सुक्खू से मुआवजा देने की मांग

राज्य ब्यूरो, शिमला। बिलासपुर के बरठी में हुई निजी बस दुर्घटना को आपद में शामिल कर मुआवजा देने की मांग प्रदेश निजी बस आप्रेटर्ज संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई है। इस संबध में संघ ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिला उपायुक्तबिलासपुरएव परिवहन निदेशक को पत्र लिखा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्र केमाध्यमसे संघ ने सरकार को बताया है कि बिलासपुरकेबरठी में निजी बस दुर्घटना हुई जिसमे कि 16 लोगो की मौत की पुष्टि हो गयी है। यह बस दुर्घटना मलवे के बस के ऊपर गिरने से हुई है और इस दुर्घटना में न ही बस मालिक की कोई गलती है और न ही चालक .परिचालक की कोई गलती है और प्राकृतिक आपदा से हुई इस दुर्घटना के लिए बस के मालिक, चालक और परिचालक को दोष नहीं दिया जा सकता है।

बरठी में हुई भीषण दुर्घटना के लिए राज्य यूनियन जहां मृतकों के लिए हार्दिक सवेदनाएब्यक्त करती है वहीं बस के मालिक की मदद के लिए की अपेक्षा भी सरकार से करती है, इस भयंकर हादसे ने सभी को झकझोर कररखलिएहै इसलिए सभी की संवेदनायेमृतको के परिवारो के प्रति है।