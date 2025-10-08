Language
    'बिलासपुर बस हादसे को आपदा में करें शामिल', CM सुक्खू से मुआवजा देने की मांग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:49 PM (IST)

    प्रदेश निजी बस ऑपरेटर्स संघ ने बिलासपुर बस दुर्घटना को आपदा घोषित करने की मांग की है, जिसमें 16 लोगों की जान गई। संघ ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि यह दुर्घटना प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है, जिसमें बस मालिक या कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। 

    बिलासपुर बस हादसा: मलबा गिरने से बस क्षतिग्रस्त। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला बिलासपुर के बरठी में हुई निजी बस दुर्घटना को आपद में शामिल कर मुआवजा देने की मांग प्रदेश निजी बस आप्रेटर्ज संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई है। इस संबध में संघ ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिला उपायुक्तबिलासपुरएव परिवहन निदेशक को पत्र लिखा है।

    पत्र केमाध्यमसे संघ ने सरकार को बताया है कि बिलासपुरकेबरठी में निजी बस दुर्घटना हुई जिसमे कि 16 लोगो की मौत की पुष्टि हो गयी है। यह बस दुर्घटना मलवे के बस के ऊपर गिरने से हुई है और इस दुर्घटना में न ही बस मालिक की कोई गलती है और न ही चालक .परिचालक की कोई गलती है और प्राकृतिक आपदा से हुई इस दुर्घटना के लिए बस के मालिक, चालक और परिचालक को दोष नहीं दिया जा सकता है।

    बरठी में हुई भीषण दुर्घटना के लिए राज्य यूनियन जहां मृतकों के लिए हार्दिक सवेदनाएब्यक्त करती है वहीं बस के मालिक की मदद के लिए की अपेक्षा भी सरकार से करती है, इस भयंकर हादसे ने सभी को झकझोर कररखलिएहै इसलिए सभी की संवेदनायेमृतको के परिवारो के प्रति है।

    बस हादसे ने ली 16 की जान, प्रेसको जारी बयान में संघ महासचिव रमेश कमल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस भयंकर हादसे ने जहां 16 जाने ले ली वहीं बस मालिक का भी सबकुछ लूट गया इसलिए इस भयंकर हादसे का दोष मालिक और चालक पर न थोप कर इस हादसे को आपदामेंहीसम्मिलितकरे ताकि बस मालिक को बिना मतलब का नुकसान न झेलना पड़े।