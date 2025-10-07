Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिलासपुर बस हादसा: मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, PM मोदी ने किया एलान

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:29 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए बस हादसे में 15 लोगों की दुखद मौत हो गई है। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है और बचाव कार्य जारी है। मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    पीएम मोदी का एलान- मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपये। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर बस हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अभी तक करीब 15 शव निकाले जा चुके हैं। राहत-बचाव कार्य जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हादसे पर पीएम मोदी और सीएम सुक्खू ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

    साथ ही उन्होंने कहा कि बिलासपुर में हुए हादसे में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

    इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, सीएम सुक्खू और जेपी नड्डा समेत कई राजनेताओं ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपने संवेदनाएं व्यक्त की है। 

    हादसा इतना भयानक था कि मलबे की चपेट में आने से बस की छत उखड़कर खड्ड किनारे जा गिरी, जबकि पूरी बस मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई। जानकारी के अनुसार, बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जो मरोतन, बरठीं, घुमारवीं और अन्य स्थानीय स्टेशनों से सफर कर रहे थे।

    यह हादसा करीब 6:30 बजे के आसपास हुआ। अब तक राहत और बचाव कार्य जारी है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की भी मौत हो गई। 