    बिलासपुर बस हादसा: 15 शव निकालते ही मच गई चीख-पुकार, Photos और Video में देखें हादसे का मंजर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:44 PM (IST)

    बिलासपुर के बरठीं के पास भल्लू पुल के समीप मंगलवार देर शाम एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। मरोतन से घुमारवीं जा रही एक निजी बस पर मलबा गिरने से यह दुर्घटना हुई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। राहत और बचाव कार्य जारी है और 15 शव निकाले जा चुके हैं। बस चालक और परिचालक की भी मौके पर ही मौत हो गई।

    बिलासपुर बस हादसा: Photos और Video में देखें हादसे का मंजर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के तहत पड़ते बरठीं के पास भल्लू पुल के समीप मंगलवार देर शाम एक भीषण हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। मरोतन से घुमारवीं की ओर जा रही एक निजी बस पर शुक्र खड्ड किनारे एक पहाड़ी से मलबा आ गिरा।

    हादसा इतना भयानक था कि मलबे की चपेट में आने से बस की छत उखड़कर खड्ड किनारे जा गिरी, जबकि पूरी बस मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई। जानकारी के अनुसार, बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जो मरोतन, बरठीं, घुमारवीं और अन्य स्थानीय स्टेशनों से सफर कर रहे थे।

    हादसा सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हुआ। अब तक राहत और बचाव कार्य जारी है। बस के भीतर से 15 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है।

    वहीं, इस दर्दनाक हादसे में बस चालक और परिचालक की भी मौके पर ही मौत हो गई है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन ने शवों की पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।

    साथ ही, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया।