बिलासपुर बस हादसा: 15 शव निकालते ही मच गई चीख-पुकार, Photos और Video में देखें हादसे का मंजर
बिलासपुर के बरठीं के पास भल्लू पुल के समीप मंगलवार देर शाम एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। मरोतन से घुमारवीं जा रही एक निजी बस पर मलबा गिरने से यह दुर्घटना हुई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। राहत और बचाव कार्य जारी है और 15 शव निकाले जा चुके हैं। बस चालक और परिचालक की भी मौके पर ही मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के तहत पड़ते बरठीं के पास भल्लू पुल के समीप मंगलवार देर शाम एक भीषण हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। मरोतन से घुमारवीं की ओर जा रही एक निजी बस पर शुक्र खड्ड किनारे एक पहाड़ी से मलबा आ गिरा।
बिलासपुर बस हादसे के बाद रेस्क्यू में जुटे लोग... दर्दनाक हादसे में 15 की मौत हो गई pic.twitter.com/dPmREkpYXX— Rajesh Sharma (@sharmanews778) October 7, 2025
हादसा इतना भयानक था कि मलबे की चपेट में आने से बस की छत उखड़कर खड्ड किनारे जा गिरी, जबकि पूरी बस मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई। जानकारी के अनुसार, बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जो मरोतन, बरठीं, घुमारवीं और अन्य स्थानीय स्टेशनों से सफर कर रहे थे।
हादसा सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हुआ। अब तक राहत और बचाव कार्य जारी है। बस के भीतर से 15 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है।
वहीं, इस दर्दनाक हादसे में बस चालक और परिचालक की भी मौके पर ही मौत हो गई है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन ने शवों की पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।
साथ ही, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया।
#WATCH | Kullu: Himachal Pradesh Deputy CM Mukesh Agnihotri says, "15 people have lost their lives in the private bus accident in Bilaspur. 18 people have been recovered, three of them have been sent to the hospital. It is said that around 25-30 people were on board the bus. I am… https://t.co/R98S8nsi0N pic.twitter.com/z23O6qnuL2— ANI (@ANI) October 7, 2025
