बिलासपुर में शिमला-मटौर हाईवे पर ट्रक से टक्कर में बाइक सवार मां की मौत व बेटा घायल

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसे में मां की मौत हो गई व बेटा घायल हो गया। मटौर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदरौर के पास एक ट्रक व बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई।



जानकारी के अनुसार कंदरौर के पास ट्रक नंबर एचपी 67-7044 ने मोटर साइकल नंबर पीबी-08ईबी 3653 को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटर साइकिल चालक मोहित शर्मा पुत्र स्व कुलदीप शर्मा निवासी बल्ही, झलेडा डाकघर बिनौला तहसील सदर जिला बिलासपुर गंभीर रूप से घायल हो गया।



बाइक पर पीछे बैठी युवक की मां 50 वर्षीय पुष्पा पत्नी स्व कुलदीप शर्मा की मौत हो गई। इस ट्रक को अश्विनी कुमार निवासी सुभाष नगर डाक घर मोही तहसील हमीरपुर चला रहा था।

ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने की है।