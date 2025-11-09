Language
    बिलासपुर में शिमला-मटौर हाईवे पर ट्रक से टक्कर में बाइक सवार मां की मौत व बेटा घायल

    By Munish Ghariya Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    बिलासपुर में मटौर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदरौर के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटना में नसवाल के पास कार और ट्रक की टक्कर में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में भी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    Hero Image

    बिलासपुर के कंदरौर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में महिला की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसे में मां की मौत हो गई व बेटा घायल हो गया। मटौर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदरौर के पास एक ट्रक व बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। 

    जानकारी के अनुसार कंदरौर के पास ट्रक नंबर एचपी 67-7044 ने मोटर साइकल नंबर पीबी-08ईबी 3653 को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटर साइकिल चालक मोहित शर्मा पुत्र स्व कुलदीप शर्मा निवासी बल्ही, झलेडा डाकघर बिनौला तहसील सदर जिला बिलासपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    बाइक पर पीछे बैठी युवक की मां 50 वर्षीय पुष्पा पत्नी स्व कुलदीप शर्मा की मौत हो गई। इस ट्रक को अश्विनी कुमार निवासी सुभाष नगर डाक घर मोही तहसील हमीरपुर चला रहा था। 

    ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज 

    पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने की है।

    ओवरटेक करते हुए ट्रक ने मारी कार को टक्कर, दो घायल

    उधर, मटौर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर नसवाल के पास एक कार व ट्रक की टक्कर में दो लोगों को चोटें आई हैं। शनिवार सायं आदित्य ठाकुर निवासी कल्याणा डाकघर व तहसील घुमारवीं अपनी कार में अपने परिचित उदय ठाकुर, प्रथम चौहान व प्रतिभा ठाकुर के साथ जा रहा था। इस दौरान घुमारवीं की तरफ से एक ट्रक ने इसकी वाली लेन में तेज गति से आकर टक्कर मार दी जिस कारण उदय ठाकुर व प्रथम चौहान को चोटें आई हैं।

    पुलिस ने ट्रक चालक जोत राज निवासी लंझता तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

