Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    AIIMS बिलासपुर की बड़ी उपलब्धि, MBBS सीटें 50 से बढ़कर हुई 100; पहला बैच जल्द बनेगा डॉक्टर

    By Munish Ghariya Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:43 PM (IST)

    एम्स बिलासपुर के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 कर दी हैं। यह मंजूरी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी। 2019 में निर्माण शुरू होने के बाद 2021 में एम्स बनकर तैयार हुआ था। अब यहाँ से पहले बैच के डॉक्टर पासआउट होने वाले हैं, जिनके लिए अगले साल दीक्षा समारोह होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    एम्स बिलासपुर में 100 हुई एमबीबीएस की सीटें (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को चिकित्सा के क्षेत्र में रफ्तार मिलेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देशभर में विभिन्न मेडिकल कालेज व संस्थानों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं।

    इसी के तहत एम्स बिलासपुर की सीटें भी 50 से बढ़ाकर 100 की गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीटों को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। एम्स बिलासपुर निर्माण की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और 2021 में यह संस्थान बनकर तैयार हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी पहले बैच के प्रशिक्षु डाक्टर पासआउट होने वाले हैं। अगले वर्ष एम्स प्रशासन दीक्षा समारोह आयोजित करेगा, जहां डाक्टर हासिल करने के बाद एम्स बिलासपुर से अध्ययन करके देश व विदेश में यहां डाक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं देंगे।