AIIMS बिलासपुर की बड़ी उपलब्धि, MBBS सीटें 50 से बढ़कर हुई 100; पहला बैच जल्द बनेगा डॉक्टर

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को चिकित्सा के क्षेत्र में रफ्तार मिलेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देशभर में विभिन्न मेडिकल कालेज व संस्थानों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं।

इसी के तहत एम्स बिलासपुर की सीटें भी 50 से बढ़ाकर 100 की गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीटों को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। एम्स बिलासपुर निर्माण की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और 2021 में यह संस्थान बनकर तैयार हो गया था।