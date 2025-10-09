दिल्ली स्मॉग: फेफड़ों के साथ जोड़ों पर भी मार, एम्स, आरएमल समेत देश के बड़े डॉक्टरों की चेतावनी

नई दिल्ली, अनुराग मिश्र।

राजधानी में एक नया स्वास्थ्य संकट उभर रहा है। प्रदूषण अब चुपचाप रूमेटॉयड आर्थराइटिस (आरए) जैसी गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी को जन्म दे रहा है। देश के अग्रणी रूमेटोलॉजिस्टों ने यह चौंकाने वाले साक्ष्य पेश किए कि दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा और PM2.5 प्रदूषण के बढ़ते स्तर रूमेटॉयड आर्थराइटिस के मामलों में तेजी का कारण बन रहे हैं।

क्या है रूमेटॉयड आर्थराइटिस?

रूमेटॉयड आर्थराइटिस (आरए) एक दीर्घकालिक ऑटोइम्यून विकार है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही ऊतकों पर हमला करने लगती है। विशेष रूप से जोड़ों पर। इससे लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और विकलांगता जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। अब तक इसे मुख्य रूप से आनुवंशिक कारणों और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से जोड़ा जाता था, लेकिन अब पर्यावरणीय कारण खासतौर पर वायु प्रदूषण को भी इसका बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है।

दिल्ली, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल है, अब इस बीमारी का नया हॉटस्पॉट बन गया है। यूरोप, चीन और अब भारत में हुए हालिया अध्ययनों से यह सामने आया है कि PM2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक, जो फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं, न सिर्फ हृदय और श्वसन रोगों बल्कि रूमेटॉयड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून विकारों से भी जुड़े हैं।

एम्स की डा. उमा कुमार का कहना है कि हमने देखा है कि प्रदूषित इलाकों में रहने वाले ऐसे मरीजों में आरए के मामले बढ़ रहे हैं, जिनका कोई पारिवारिक या आनुवंशिक इतिहास नहीं है। प्रदूषक तत्व शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जिससे जोड़ों को नुकसान पहुंचता है और बीमारी तेजी से बढ़ती है। ये टॉक्सिन्स शरीर में सिस्टेमिक इंफ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है। यह एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, जिसे अब नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉ. बिमलेश धर पांडे का कहना है कि प्रदूषण और आर्थराइटिस, खासकर रूमेटॉयड आर्थराइटिस के बीच सीधा संबंध है। वायु प्रदूषक सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑटोएंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ाते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ओजोन के संपर्क से आरए का जोखिम बढ़ता है, खासकर उन लोगों में जिनमें आनुवंशिक संवेदनशीलता अधिक होती है। ट्रैफिक से भरी सड़कों के पास रहना भी इस बीमारी का खतरा बढ़ाता है।”

यूरोपीय मेडिकल जर्नल (2025) में प्रकाशित एक ऐतिहासिक अध्ययन ने पहली बार यह जीन संबंधी प्रमाण दिया कि वायु प्रदूषण और ऑटोइम्यून बीमारियों, जिनमें आरए शामिल है, के बीच गहरा रिश्ता है। टू-सैंपल मेंडेलियन रैंडमाइजेशन पद्धति से किए गए इस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य प्रदूषक तत्व इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली को बिगाड़ते हैं और बीमारियों के प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं।