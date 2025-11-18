यमुनानगर में महिला को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस के ही युवक ने शादी का वादा कर संबंध बनाए। अब आरोपित किसी अन्य युवती से शादी कर रहा है। उसकी शादी तय हो गई है। यह पता लगा तो महिला ने गांधीनगर थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कराया।

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, महिला की वर्ष 2011 में शादी हुई। इस शादी से उसके पास से बेटी हुई। जिसके बाद उसका पति से मनमुटाव रहने लगा। वर्ष 2020 में वह ससुराल में आकर रहने लगी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले गुलाब सिंह से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों साथ में रहने लगे। आरोपित ने उससे शादी का वादा किया।