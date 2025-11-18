यमुनानगर में महिला को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर केस दर्ज
यमुनानगर में एक महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह किसी और से शादी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस के ही युवक ने शादी का वादा कर संबंध बनाए। अब आरोपित किसी अन्य युवती से शादी कर रहा है। उसकी शादी तय हो गई है। यह पता लगा तो महिला ने गांधीनगर थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कराया।
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, महिला की वर्ष 2011 में शादी हुई। इस शादी से उसके पास से बेटी हुई। जिसके बाद उसका पति से मनमुटाव रहने लगा। वर्ष 2020 में वह ससुराल में आकर रहने लगी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले गुलाब सिंह से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों साथ में रहने लगे। आरोपित ने उससे शादी का वादा किया।
लगभग पांच वर्ष से आरोपित प्रेम प्रसंग में उसके साथ रहा। उसके साथ संबंध बनाए। आरोपित पर शादी का दबाव बनाया तो वह टाल मटोल करने लगा। अब पता लगा कि आरोपित कही और शादी कर रहा है। जांच अधिकारी मीना देवी का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
